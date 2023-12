Vučić: Ubedljiva pobeda liste "Srbija ne sme da stane"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz izbornog štaba Srpske napredne stranke gdje je proglasio ubjedljivu pobjedu liste "Srbija ne sme da stane" za koju kaže da će imati apsolutnu većinu u republičkom parlamentu sa osvojenih 46,5 odsto glasova, na osnovu uzorka od 76 odsto, bez uračunatih glasova sa KiM.

"Moguće je da se ovi glasovi promene plus-minus za jedan odsto, ali ne kod svih nego samo kod velikih. 'Srbija ne sme da stane' osvojila je 46,5 odsto, lista 'Srbija protiv nasilja' 23,5 odsto, SPS 6,5 odsto, NADA 4,9, a Nestorović 4,5 odsto", rekao je Vučić i nastavio:

"Imaćemo više od 127 mandata, jedna lista imaće apsolutnu većinu"

Vučić je rekao da je lista "Srbija ne sme da stane" imala čak 74,2 odsto glasova kod birača sa Kosova i Metohije, dok je "Srbija protiv nasilja" osvojila nešto više od šest odsto, prenosi Euronews.rs.

Istakao je i da je nesumnjivo da lista "Srbija ne sme da stane" ima većinu i u Beogradu sa 38,5 odsto osvojenih glasova, dok je lista "Srbija protiv nasilja" osvojila 35 odsto.

"Postoje izbori o kojima niko nije govorio večeras, a veoma su važni, a to su izbori za pokrajinsku Skupštinu Vojvodine - znate da je tamo 120 poslanika, od toga ubedljiva, apsolutna većina je na strani liste 'Srbija ne sme da stane'. Od 120 poslanika, lista Srbija ne sme da stane imaće između 67 i 69 poslanika. Drugoplasirana je lista 'Srbija protiv nasilja' sa 28 do 29. Dakle, značajno više od dvostruko manje glasova i poslanika. Trećeplansirana će biti SVM sa najverovatnije 9 mandata, zatim SPS sa 7 mandata, koalicija NADA sa šest mandata i neka ruska stranka sa jednim mandatom. Tako da ako biste sabirali, mi zajedno sa našim tradicionalnim partnerom SVM, eventualno SPS-om - to je već 84 od 120 poslaničkih mesta, odnosno skoro 75 odsto", istakao je Vučić.

