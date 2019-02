Vučić: Ujedinjenje politika Tirane i Prištine

MINHEN - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da izjava albanskog premijera Edija Rame da je Kosovo deo Albanije nije prva takva, da to više nije slučajnost, niti iznenađenje, već politika, te istakao da treba očekivati nastavak takve politike, i Tirane i Prištine.

Vučić je, na pitanje novinara u Minhenu da li se čuo u prethodna dva dana sa Ramom zbog demontracija u Tirani, rekao da ga je "baš briga za nečije demonstracije", te da bi Ramu mogao da pozove zbog izjava koje se tiču Srbije, ali da nema potrebe da ga zove, jer mu je jasna njegova politika.

"Može jednom da vam se dogodi greška, ali ako 10 puta nešto izjavite, onda znate da je to politika. Šta onda da ga pitam - da li ti je politika to što znam da ti je politika?", primetio je predsjednik.

Vučić je podsjetio da je prije nekoliko mjeseci konferencija EU - Zapadni Balkan u Sofiji bila razočaravajuća za Prištinu i Tiranu, jer su Emanuel Makron i Mark Rute "grubo odbili Ramu" i da je on sam još tada predvidio da će to imati druge posljedice.

Tada je, kaže, došlo do velikog razočarenja kod Albanaca i riješili su da na drugačiji način "udišu svoj politički vazduh".

"Ja sam pitao onda šta mi radimo ako 31. marta više ne bude granice između Kosova i Albanije, šta rade EU i svi drugi. Nisam dobio odgovor. Ali, sam dobio jedan korektan i konkretan odgovor šta bi bilo da mi isto uradimo sa RS. Nemci su rekli da u tome i jeste razlika i da zato Srbija ima budućnost, a neke druge nemaju i zato što znaju da ćemo se ponašati ozbiljno i odgovorno i u skladu sa onim što je mogće", prenio je predsjednik.

Ukazao je da treba očekivati nastavak takve politike Tirane i Prištine, koja više, kaže, nije iznenađenje, trenutna nervoza, hir ili ispad zarad domaće javnosti, već njihova pozicija i politika.

Istakao je i da u Albaniji i na Kosovu, među albanskim stanovništvom dramatično raste podrška ujedinjenju, te da je ono što je bilo na 35 odsto među kosovskim albancima i 40 među Albancima u Albaniji - poraslo na 72-75 odsto u korist ujedinjenja.

"Danas na tom talasu podrške naroda i jedni i drugi dalje rade na ujedinjavanju. Sve što ranije nije bio slučaj, danas rade na tome i nemam sumnje i iluzije da će se to nastaviti", rekao je Vučić.

Ukazao je da to dodatno doprinosi stvaranju tenzija u regionu, a da je na Srbiji da bude mirna i odgovorna.

"Videli ste, iako sam oštro govorio, suprotno onome što misle čak i Išinger i Han, ali su slušali i poštovali argumente Srbije. To je promena situacije i pozicije, da svojim radom, pouszdanošć ozbiljnoscću i odgovornošću dovedete do toga da vas ne samo čuju, nego da vas slušaju i poštuju, zato što znaju da držite do svoje reči i znaju da nećete uraditi ništa neodgovorno i neozbiljno", zaključio je predsednik Srbije.