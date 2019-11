Vučić: Ukidanje taksi, pa dijalog

PARIZ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je francuski predsjednik Emanuel Makron današnjim sastankom sa njim i Hašimom Tačijem, predsjednikom Kosova, želio da pokaže posvećenost Evropske unije Kosovu kao problemu na evropskom tlu, te da je on ponovio stav Srbije da dijalog može biti nastavljen ako Priština ukine takse.

Na pitanje novinara, kojima je prenio o čemu je bilo riječi u susretu Makrona sa njim i Tačijem, da li je Makron ovim sastankom želio da se aktivnije uključi u rješavanje kosovskog problema i što prije vrati dvije strane dijalogu, Vučić je kazao da nema sumnje u to da Francuska i Evropa žele da imaju najznačajniju ulogu po tom pitanju, poštujući Amerikance i sve druge.

"Francuski predsednik je to rekao pre svega misleći na sebe i nemačku kancelarku, kao i evropske institucije", naglasio je on.

Upitan da li je Makron insistirao na ukidanju taksi, Vučić je podsetio da je šef francuske države već bezbroj puta o tome govorio.

"Zna to i Tači. Nije to pitanje o kojem se raspravlja, svi znaju za to i to je stvar koja se podrazumeva. Čekamo da ukinu takse pa da razgovaramo, naravno, ako žele da razgovaramo o postizanju kompromisa", rekao je Vučić.

Makron je, kaže, želio na tom, nenajavljenom sastanku, da čuje kakva je situacija:

"Ja sam bio realističan, pomalo pesimističan, bio otvoren i rekao istinu", prenio je on.

Kazao je da je Tači govorio kako će vlada u Prištini biti formirana početkom decembra.

"Ja sam rekao da neće biti tako, kao i obično, pa je Tači rekao 'onda, dobro, sačekajte do januara'", dodao je Vučić.

Vučić je istakao da je pozicija Srbije nepromijenjena i da će nastaviti dijalog kada Priština ukine takse.

"Kada ukinu takse možemo da sednemo za sto", ponovio je Vučić.