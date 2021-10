Vučić: Upoznao sam Lavrova sa objektivnim strahovima zbog situacije u regionu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u predsjedništvu Srbije sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom.

Vučić i Lavrov su se po završetku sastanka obratili medijima.

Predsjednik Srbije izjavio je da Srbija sa Rusijom ima veoma dobru saradnju.

"Veoma sam ponosan što mogu da kažem da imamo mnogo dobre odnose sa Rusijom. Ja to ne krijem i mislim da sa ponosom to treba istaći jer je to interes i izraz viševekovnog prijateljstva", istakao je Vučić.

Takođe, Vučić se zahvalio Rusiji na očuvanju teritorijalnog integriteta, zbog dobre političke saradnje, ali i izgradnje gasovoda.

"Zadovoljni smo razvojem naših bilateralnih odnosa" rekao je Vučić.

Dodao je da je ovo bio najotvoreniji i najiskreniji razgovor do sada.

Vučić je podsjetio na pomoć Rusije u borbi srpskog naroda i Srbije protiv virusa korona.

"Tu vrstu pomoći i podrške ne zaboravljamo", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je upoznao Lavrova sa objektivnim strahovima zbog situacije u regionu i ponovio da će Srbija ostati vojno neutralna zemlja.

On je istakao da, uprkos koroni, raste spoljnotrgovinska razmjena Srbije i Rusije.

"Posebno smo zadovoljni pomoći Ruske federacije obezbeđivanju energetske stabilnosti naše zemlje. Srećan sam što Srbija ima ogromnu korist od toga", rekao je on.

Naglasio je i da je Srbija zahvalna na radu koju izvode ruske željeznice.

"Ušli smo u razgovore oko pančevačke petrohemije i razgovore ćemo da završimo posle 15. novembra", jasan je bio srpski predsjednik, koji se onda i na ruskom jeziku zahvalio Lavrovu na njegovoj pomoći Srbiji i poželio mu sve najbolje.

Posle njega, medijima se obratio i Sergej Lavrov, koji se najprije Vučiću zahvalio na sastanku.

"Prenio sam predsiedniku Vučiću najtoplije pozdrave predsiednika Putina. Razmotrili smo moguće kontakte na nivou predsiednika u budućnosti i dogorićemo se kada će se taj sastanak održati", rekao je Lavrov.

Lavrov kaže da je trgovinska saradnja dvije zemlje porasla za 16 odsto i pored virusa korona.

Prokomentarisao je i situaciju sa KiM, rekavši da se "Rusija nepromenljivo zalaže da se rješenje pronađe u dijalogu Beograda i Prištine, u okviru rezolucije 1244 i bude prihvaćeno u Savetu bezbjednosti UN".

"Bili smo zabrinuti provokacijom sredinom septembra. Mi uvijek u našim kontaktima podsjećamo na odgovrnost Brisela", rekao je Lavrov.

Naglasio je da je "vrijeme da se ispune dogovori iz ranijih godina, posebno formiranje ZSO.

"Nije na čast EU da se to pitanje ne rješava", zaključio je ministar Lavrov.

(B92)