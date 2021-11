Vučić: Užas je prijava protiv novinara zbog izgovorene riječi

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je užas da je protiv novinara Tanjuga Marka Ivasa podnesena krivična prijava, jer je tokom intervjua sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem odbio da se saglasi da je u Srebrenici počinjen genocid.

"Zamislite da mi podignemo krivičnu prijavu protiv novinara zato što vam se ne dopada ono što je novinar izgovorio, šta god da je izgovorio. Ali i to će biti proglašeno za najveće demokratsko pravo, u skladu sa interesima onih koji o tome odlučuju", rekao je Vučić novinarima u Kaću.

On kaže da je sretan što takve stvari u Srbiji nisu moguće i da svako može da misli i kaže šta hoće.

"Što se tiče Ivasa i njegove pravne pozicije u Srbiji, on je slobodan novinar i njegovu profesiju i pravo na stav ćemo poštovati", rekao je Vučić.

Kada je riječ o Komšiću i prebacivanju krivice cjelokupnom srpskom narodu, Vučić kaže da bi svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na cjelokupan srpski narod, uvijek u stvari to mislili.

"Niko nije ni pitao da li misle na celokupan srpski narod, ali baš to govore i za to u psihologiji ima više termina kojim to možete da označite", rekao je Vučić.

On je naveo da policija nije čuvala mural generalu Ratku Mladiću u Beogradu i da su oni koji su ga uništili htjeli da isprovociraju sukob i optuže državu da štiti optužene za ratne zločine.

Vučić je rekao da u isto vrijeme mediji koji podržavaju one koji su uništili mural puštaju intervju sa "prepoštenim i prefinim Naserom Orićem" koji tvrdi da su njega u Srebrenici pokušali da "ubiju iz Srbije".

On je rekao da su pripadnici policije juče u Beogradu spriječili sukob onih koji su htjeli da oboje mural sa onim koji su to željeli da spriječe.

"Da je policija čuvala mural, on danas ne bi bio uništen" rekao je Vučić i ocijenio da je sve ovo predstava i želja da se nanese šteta Srbiji u međunarodnoj javnosti.

Da to nije tako, kaže Vučić, onda ciljno ne bi bio izabran 9. novembar za njihove aktivnosti.

Vučić ukazuje da je Hrvatska, koja je članica EU, puna murala sa likom haškog osuđenika generala Slobodana Praljka, a da to nikom ne smeta, dok bezobzirni pritisci na Srbiju ne prestaju.