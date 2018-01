Vučić: Važni razgovori sa BiH i turskoj politici na Balkanu

ISTANBUL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da će u Istanbulu imati važne razgovore kako o turskoj politici na Balkanu, tako i o rješavanju problema sa BiH.

On je, po dolasku u Istanbul, rekao da je veoma važno za Srbiju da razgovara o turskoj politici na Balkanu, o unapređenju prijateljskih odnosa i da se vidi šta je ono što očekuju u odnosima Srbije i BiH.

“Čuće se naši interesi, a čućemo i njihove, pa da vidimo možemo li da pravimo određene pomake infrastrukturne sa BiH ili ne, da li možemo da napravimo bilo kakve pomake po pitanju rešavanja pitanja granice između naše dve zemlje", objasnio je Vučić.

Upitan da komentariše izjavu Sonje Biserko koja je kazala da je Dejtonski sporazum omogućio stvaranje države u državi BiH, Vučić je kazao da ne bi bilo ozbiljno ako bi on kao predsjednik komentarisao šta misli i govori gospođa Biserko.

”Ima pravo na svoj stav i niko joj to pravo nije uskratio niti će. Mi imamo svoju politiku koja znači poštovanja Dejtonskog sporzauma, integriteta BiH, ali i RS unutar BiH. Naša pozicija je tu čvrsta, jasna i nedvosmislena”, poručio je on.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će razgovarati sa predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom i bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem.

Vučić: Turska kompanija od kraja septembra u Kraljevu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će jedna turska kompanija u Kraljevu od septembra početi sa radom i da će zaposliti 2.500 ljudi.

Vučić je, po dolasku u Tursku, ukazao da je veoma bitno da turski investitori dolaze u Srbiju, kao i da bude što više turskih turista.

“Imam jednu radosnu vest koja govori o tome da će do kraja septembra jedna turska kompanija u Kraljevu početi sa radom. Zaposliće 2.500 ljudi i to je investicija od više od 35 miliona evra!", kazao je on.

Vučić je prenio da je sa tom kompanijom obavio razgovor danas u Istanbulu.

Izrazio je uvjerenje da je to radosna vijest za Kraljevo, ali i za cijelu Šumadiju i Raški okrug.