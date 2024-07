Vučić: Važni razgovori sa Gruškom, ja sam pokrenuo pitanje municije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je sa zamjenikom ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandrom Gruškom u Beogradu imao važne razgovore i konsultacije, a da je jedna od 23 teme bila izvoz srpske municije, a ne oružja.

"Ja sam pokrenuo pitanje ne oružja, već municije, jer mi oružje, osim Kipru i Azerbejdžanu i u neke geografski daleke zemlje Afrike i Azije, nismo na tlu Evrope izvozili. Imamo ogromne zahteve za Pasarsima, Norama, tenkovima našim, i za svim drugim, i ništa od toga ne damo. Zato što ja kao vrhovni komandant ne dozvoljavam da bilo šta od toga bude bilo gde izvezeno", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

On je tako odgovorio na pitanje da li je tema razgovora sa ruskim diplomatom bila izvoz srpskog naoružanja Ukrajini i da je ruska strana zabrinuta zbog toga navodeći da sa Rusijom imamo dobre odnose.

Što se tiče municije, dodao je, Srbija od toga mora da živimo i to je tema koju je pokrenuo.

"Oni su pokrenuli mnoge druge teme, od železnice, Đerdapa, do prisutstva u Švajcarskoj na samitu, do svega drugoga, ali ja sam bio taj koji je pokrenuo ovo pitanje. Tek toliko da vas obavestim, samo da imate u vidu da je reč o još jednoj neistini i ništa više. I govorili smo o tome i razjasnili sve", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara da li zaista ima kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pošto se stiče utisak da predsjednik RS Milorad Dodik mnogo češće putuje u Rusiju, Vučić je rekao da je i on imao pozive za svaki od tih foruma na kojima je Dodik bio.

"Smatrao sam da nije vreme i da nije trenutak, čuvajući teško stečanu poziciju Republike Srbije, da budemo jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. To je bila moja odluka. Hvala našim ruskim prijateljima na pozivu", rekao je Vučić.

On je dodao da je sa ruskom stranom imao važne razgovore i važne konsultacije po svim pitanjima.

"Beskrajno im hvala na podršci koju su nam pružili za rezoluciju u UN. Ja mislim da oni duguju veliku zahvalnost Srbiji što je to jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. To nije ni Mađarska, to nije ni Bosna i Hercegovina", naglasio je Vučić.

Kako je rekao, u skladu sa tim, trudi se da naš brod koji se nalazi, kako je rekao, u ne tako dobroj situaciji, uvodim u mirnu luku.

"Čuvajući naša tradicionalna prijateljstva, čuvajući zemlju na Evropskom putu, bez ikakvih sankcija, bez ičega. Uprkos zahtevima svih onih koje vi podržavate, koji su tražili sankcije lično protiv mene i protiv ove zemlje, nikada se to nije desilo u prethodnih 12 godina i to je bio naš izbor", rekao je Vučić.

Kako je rekao, u Srbiji je 60 odsto ljudi koji su na ruskoj strani, 20 odsto na strani Zapada i svi oni smatraju da su time na strani Srbije, a on čini, kako smatra, onih 20 odsto građana Srbije koji ne misle da je pokornost ili poslušnost prema jednoj od velikih sila uslov da želite dobro Srbiji.

"Ja sam predsednik Srbije. Suverene i nezavisne zemlje. Uspešno, veoma, veoma uspešno vodim brod koji se zove Srbije. Ekonomski najbrži napreduje u celoj Evropi. U miru. Bez ikakvih sankcija od bilo koga. Na evropskom putu, čuvajući svoje prijateljstvo i sa Rusijom, unapređujući ga i unapređujući svoje prijateljstvo i sa Narodnom Republikom Kinom. Malo ko to u svetu može, malo ko to u svetu uspeva. Nastaviću to da radim još ove tri godine", poručio je Vučić.

