Vučić: Važnije da razgovaramo s Albancima, nego da se bijemo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je vazno da Srbi i Albanci razgovaraju kako da žive jedni pored drugih i zajedno u budućnosti, i ističe da je to važnije nego da se bijemo.

"Nadam se da će biti doboljno mudrosti u svetu i pameti da se to razume", rekao je Vučić na tv Pink.

On je dodao da je Haradinaj postao lider na pitanju taksi i zato neće da odustane od toga.

Vučić je rekao i da Amerikanci imaju ogromnu moć, i dalje najveću, ali i da svi imaju manju moć nego što su imali ranije.

Ističe i da Srbiji ne može niko više da kaže - "Morate to i to. To ne postoji", istakao je Vučić.

On je poručio da je u interesu Srbije da pronađu rješenje, ali da ono kako su neki ranije bili lutke na povocu, to vise ne može.

Kaže i da ga jedni optužuju da je izdajnik, a drugi da je ratni huškač.

"To je šizofreno, to je nešto na šta stanete i ne verujete. Suština je u tome da argumentacije nikakve nema, niti se trude da pronađu rješenje, a kada pitate 'šta je vaše rešenje, rešenja nema, samo nude zamrznut konflikt, a to nije rešenje", kaže Vučić.

On ističe i da je razgraničenje jedno od mogućih rješenja i da na kraju mora da se dogodi.

"Ali, ako govorite o granicama, koje granice priznajemo, ni mi ne znamo", rekao je Vučić dodajući da drugi znaju, ali su to za njih druge granice.

"Pola sveta kaže da su to granice tzv nezavisnog Kosova, a druga polovina da je to deo Srbije", naveo je Vučić pitajući o kojim granicama onda govorimo - "španskim, itlaijanskim, turskim ili grčkim, kineskim, ruskim, njemačkim...".