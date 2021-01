Vučić: Velika Albanija prijetnja i za svijet, Beograd će imati odgovor

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je "velika Albanija" prijetnja za Srbiju, region, Evropu i svijet, ali da će Beograd imati adekvatan odgovor na prijetnje iz Prištine da će samoproglašeno Kosovo ići na referendum za ujedinjene sa Albanijom.

On je naglasio da bi volio da čuje odgovor Brisela i drugih na ovu prijetnju koju je uptio lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj.

"Da je neko iz Srbije tako govorio o nekom drugom ujedinjenu na Balkanu gotovo da bi nas bombardovali", rekao je Vučić na konferenciji za novinare nakon sjednice Operativnog tima za vakcinaciju.

Vučić je rekao da će Operativni tim za vakcinaciju u koordinaciji sa Kancelarijom Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju naći najbolji model da imunizuje Srbe na Kosmetu, a da pritom Srbija ostaje otvorena da pomogne i Albancima, naravno ukoliko oni tu pomoć budu htjeli da prihvate, kao i ostalima.

On je naveo da je Srbija poslala 8.000 "Fajzer" vakcina Sjevernoj Makedoniji, jer je njihov premijer Zoran Zaev to zatražio.

"Ako nam neko bude tražio iz Republike Srpske i BiH, kako da odbijemo?", upitao je Vučić.

Na pitanje da li je bilo reakcije iz EU na uvoz vakcine kineske firme "Sinofarm" u Srbiju, Vučić je rekao da reakcije nije bilo, a da je nije ni očekivao.

"Šta da kažu? Što si Vučiću uzeo kinesku vakcinu? Meni je važniji jedan spasen život u Srbiji nego to da me neko pohvali ili kritikuje", rekao je Vučić i naveo da on u perspektivi očekuje veliku pomoć EU i da Srbija preko Poljske dobije 800.000 vakcina "Astrazeneka".

Predsjednik Vučić kaže da do sutra uveče očekuje da u Srbiju dođe prvo 200.000, a potom još 50.000 doza vakcine "sputnjik ve".