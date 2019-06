Vučić: Velika je nervoza u Prištini

Fizički napad prištinske delegacije na predstavnika Srbije na sastanku CEFTA, u Valoni, govori o tome kolika je nervoza u njihovim redovima, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Napad na predstavnika Srbije nije izraz snage i nadmoći, već slabosti i nervoze”, poručio je Vučić, koji je nastavio da obilazi Srbiju posjetom Zapadnobačkom okrugu.

Kako je rekao, Priština je mislila da je 2008. godine završila sve i ne može da prihvati da neko zastupa stavove različite od njihovih i da neće da pristane na pritiske.

“Kada ste primorani da nekoga gađate flašom, kao što su neki radili i u Skupštini Srbije i u drugim mjestima, tokom diskusije, to jasno govori da je neko izgubio živce”, naglasio je Vučić.

Dodao je da Priština ima i razloga da bude nervozna, ali da će dvije strane, svejedno, morati da se vrate za sto i da razgovaraju, kad tad, a to će, ponovio je, biti kada Priština ukine takse.

“ Kad tad, moramo da razgovaramo, razgovori i diplomatija i postoje da bi razgovarali”, rekao je Vučić.

Istovremeno, izjavu Hašima Tačija da je ujedinjenje sa Kosovom san svakog Albanca koji živi na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe ne treba, kaže, shvatati ozbiljno, a njen smisao je unutrašnja bitka za političku prevlast u Prištini.

“Niti on to može da ostvari, niti oni to mogu da ostvare, niti to ima bilo kakve veze sa realnošću. To je sve za njihove unutrašnje političke potrebe. Sada se dokazuju on i Haradinaj ko je od njih veći nacionalista i ko može više nacionalnih ciljeva Albanaca da ispuni”, rekao je Vučić.

On je dodao da Nnma nikakve ozbiljne opasnosti po srpski narod u tim opštinama, niti takve izjave imaju bilo kakve veze sa realnošću.

“Nisam ja kao neko drugi da se busam u prsa i prijetim nekom, ali treba ljudi da znaju da tu odnos snaga nije mjerljiv. Najbolje je da tako kažem, tako da nikakve ozbiljne opasnosti nema”, poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije je ocjenio da je već godinu i po dana očigledna sinhronizovana akcija s ciljem da se Srbi sa sjevera Kosova i Metohije predstave kao kriminalci i kao produžena ruka Beograda.

On je to rekao na pitanje novinara o pisanju lista Danas da u Kosovskoj Mitrovici nema nestašica, i da se Srbi na Kosovu više plaše srpskih prijetnji, nego Albanaca.

“Oni govore isto što govore Ramuš Haradinaj i Hašim Tači. To pišu i svi prištinski mediji - Zeri, Koha ditore, Bota sot... Svi isto pišu, kao i naših "pet miliona". Nije to nikakva novost. Postoji sinhronizovana akcija, već godinu i po, čiji je cilj da se Srbi sa sjevera predstave kao krimianlci, produžena ruka Beograda, kao da bi trebalo da budu produžena ruka Prištine”, ukazao je on.

To je, dodaje, dio pokušaja da se Srbi krive za sve, i da je u redu da žive u albanskoj državi.

To se realizuje i preko lažnih nacionalista, koji, rekao je Vučić, kada im Metju Palmer kaže da više ne pominju Kosovo, ne izgovaraju više ni "K" od Kosova, pa sve do onih koji su uvijek bili za nezavisno Kosovo, "onog iz "1 od 5 miliona" koji je silovao Srpkinju, Jakšića, koji se svakog dana slika po skupim bazenima, ili Radu Trajković.

“Kao država moramo da se suprostavimo tome. To što oni govore, govori neko drugi, a ne Srbi. Srbi imaju svoje predstavnike. Ako im je toliko lijepo dole, volio bih da oni koji pišu tako odu na Kosovo, a ne da žive na Savskom vencu i odatle tako govore”, rekao je Vučić.

(RTS)