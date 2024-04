Vučić: Veliku nervozu smo proizveli mnogima u Njujorku

NJUJORK - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Njujorku da situacija oko nacrta rezolucije o Srebrenici nije jednostavna, da je ostalo još mnogo posla da pokuša i da se bori da uzdignute glave Srbija izađe iz ove situacije.

On je novinarima u Njujorku na kraju posjete rekao da smatra da su ljudi svjesni, da kako god glasali, da znaju da ovo nema veze sa pravdom i međunarodnim pravom, već geopolitičkim odnosima.

"Naše je da čuvamo sopstvene interese. Dobro je što smo proveli ovde dosta vremena", rekao je Vučić i dodao da će ambasador Srbije u SAD Marko Đurić ostati u Njujorku do 2. maja kako bi razgovarao sa zemljama sa kojima nisu razgovarali.

On je pojasnio da će Đurić imati sastanke sa 20 zemalja, prije svega iz pacifičkog regiona do kojih nisu uspjeli da dođu.

"Hvala timu koji je radio naporno i svima koji se bore za Srbiju, kojima je to posao i kojima nije. Hvala i Vuku Jeremiću, koji je stvarno predano radio. Danas smo nastavili bilateralne sastanke", rekao je Vučić.

Vučić je, na pitanje na koji način Srbija kroz razgovore i objašnjavanje svog stava može da probije pritiske i ucjene, imajući u vidu da je do kasno sinoć imao razgovore sa zvaničnicima, ambasadorima, predstavnicima zemalja članica UN, odgovorio da je teško, ali da se radi snažno.

"Imali smo sastanak sa pet evropskih zemalja za koje smatramo da je moguće da su prijateljske i za koje smatramo da je moguće da ne glasaju onako kako je naređeno. Nastavili smo jutros, nastavićemo da radimo i čim se vratimo u Beograd, praviću plan ili za povratak ili kako i na koji način da delujemo u Beogradu. Želeo bih još jedanput, posebno stalne predstavnike u Beogradu, dakle to je devet afričkih zemalja, pet latinoameričkih zemalja, mislim, nemojte me držati za reč, 21 azijsko-pacifička zemlja, da njih sve pozovemo, da ih sve ugostim i da još jedan put iznesem stavove Srbije", rekao je Vučić.

Kako je dodao, to je ono što može da se uradi.

"I kao što vidite, veliku nervozu smo proizveli mnogima ovde, od njihovih novinara do njihovih političara. Neko je juče rekao od azijskih predstavnika da nikada UN nisu bile u takvom neredu i da se ne zna šta se tačno zbiva pred izglasavanje rezolucije 2. maja, nego što je to slučaj sad. Mi smo uspeli da stvari malo zakomplikujemo, naravno svesni smo mi da ne možemo mi da pobedimo, Amerika bukvalno podigne obrvu, njih 70 trči da glasa tako kako Amerikanci kažu, a ovde su Nemci bili i Amerikanci su, moram da budem sasvim fer, oni će glasati za rezoluciju, uvek će glasati protiv nas na takav način, ali nisu oni bili kolovođe ovde i nekako su se povukli. To su potpunosti preuzeli Nemci i Nemci su ti koji direktno vode glas", rekao je Vučić.

