Vučić: Vojvodina republika - taj film neće da gledaju

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije slučajno to što se koalicioni partneri Saše Jankovića zalažu da Vojvodina bude republika, ali poručuje da "taj film neće gledati, jer to ne žele građani Pokrajine".

Predsjednik Srbije je istakao da su politike različitih predstavnika opozicije po pitanju Kosova i Metohije potpuno identične, iako, na primjer, Saša Janković kaže da Kosovo više nije srpsko, a Vuk Jeremić da Srbija ni po koju cijenu ne treba da se odrekne Kosova.

Iako se čini da su njihove politike dijametralno različite, one su suštinski iste, rekao je Vučić, istakavši i da je to što govori Jeremić utopija najgore vrste.

Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da kada je o Kosovu i Metohiji riječ, postoji nešto što je, kako je rekao, svim građanima jasno.

Znaju građani, kazao je, sve šta je bilo 1999, 2004, 2008, 2010, i 2011.

"Janković vam svakoga dana govori da je Kosovo nezavisno i da nikad neće biti srpsko, a Jeremić svakog dana govori da se ni za živu glavu ne treba odreći Kosova. Jasno je da je to utopija najgore vrste", rekao je.

Njima, kazao je, ne smeta to što tobože izlaze sa različitim stavovima, iako su oni suštinskii isti.

"Oni hoće da sve uradim ja, a ne oni, i onda da cijeli teret ovog svijeta padne na moja pleća", rekao je Vučić.

U svemu se tome, kaže, naročito ističu oni koji doveli državu do bankrotstva, kosovske nezavisnosti i odvajanja Crne Gore od Srbije.

Zato nije nimalo nije slučajno to što se koalicioni partneri Jankovića zalažu da Vojvodina bude republika.

"Sve je u redu. Srbija je demokratska zemlja i taj film nećete gledati. To nećete videti ne zato što ja to neću ili neko drugi neće, već zato što to neće građani Vojvodine", kazao je Vučić i podsjetio da u najvećem broju vojvođanskih opština SNS, na čijem je čelu, ima apsolutnu većinu.