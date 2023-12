Vučić: Vratiti se osnovnim principima UN-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Konferenciji UN o klimatskim promjenama u Dubaiju da je važno da se svi vrate osnovnim principima organizacije UN i da nisu mogući različiti pristupi teritorijalnom integritetu zemalja.

Vučić je rekao da će, bez vraćanja osnovnim principima organizacije UN, svi uvijek biti suočeni sa arbitrarnim i proizvoljnim pristupima.

"Ne možemo da imamo različite pristupe teritorijalnim integritetima nekih zemalja, pošto mi u Srbiji to znamo bolje od bilo koga", rekao je Vučić.

On je ukazao na geopolitičke probleme sa kojima je svijet danas suočen i na brojne ratove koji se vode.

"Ako nismo uspjeli da tu ostvarimo rezultate da ih zaustavimo, kako možemo da budemo toliko sigurni i ubeđeni da ćemo ispuniti najbolje rezultate na polju klimatskih promena?", upitao je Vučić.

On je naveo da će Srbija napraviti novu strategiju kako bi doprinijela borbi protiv klimatskih promjena, te upozorio da su klimatske promjene u svijetu takve da do se kraja vijeka može očekivati povećanje temperature za pet stepeni, što može dovesti do kataklizme.

Vučić je pozvao na saradnju i da se nađe zajednički imenitelj koji će pronaći put da svijet najprije riješi najveća geopolitička pitanja, a zatim da se na odgovarajući način pozabavi i sa problemom klimatskih promjena koji postaje sve veći.

On je dodao da je to dio strategije do 2050. godine za smanjenje ugljen-dioksida i da je Srbija spremna da doprinese u toj borbi, ali da svijet treba bude ujedinjen i odmah da djeluje.

"Suočeni smo sa najvećim izazovom našeg vremena u borbi protiv klimatskih promena, katastrofalnog globalnog zagrevanja i opasnosti koje predstavlja za zajedničku budućnost", rekao je Vučić.

On je naveo da su u Srbiji osjetne klimatske promjene, da su ove godine bili najtopliji jul, septembar i oktobar, kao i da sada mora da se izračuna napravljena šteta.

Vučić je rekao da se Srbija bori sa prosječnom temperaturom višom za 1,8 stepeni Celzijusovih, što je iznad globalnog prosjeka, a u oktobru su bile tropske noći, što je nezapamćeno.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.