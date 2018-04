Vučić: Vrijeme za dogovor sa Prištinom

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vjeruje u mogućnost normalizacije odnosa sa Prištinom, odnosno potpisivanja sporazuma u narednih šest mjeseci do godinu dana i izražava spremnost za razgovor o svakom pitanju koje bi podrazumijevalo kompromisno rješenje.

"Spremni smo da razgovaramo o svakom pojedinačnom pitanju, spremni smo da razmotrimo svaki pojedinačni prijedlog koji bi značio kompromisno rješenje", rekao je Vučić za britanski Guardian, i dodao da je to pod uslovom da se Srbiji ponudi nešto zauzvrat.

List spekuliše da će Vučić "prihvatiti nezavisnost samo ako Srbija dobije nešto konkretno zauzvrat".

U Briselu se, piše list, nadaju da bi mogao da se postigne dogovor koji bi doveo do toga da Beograd prihvati nezavisnost Kosova, ako je i formalno ne prizna, te da bi to otvorilo put za Kosovo da zauzme mjesto u UN a za obje nacije da započnu put ka članstvu u EU.

Vučić, kako se navodi, zalaže se za te nade, ali zauzvrat želi paket benefita za Srbiju. On je već uključen u redovni dijalog sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pod pokroviteljstvom EU u Briselu kojim se pokušava primjena odredbi privremenog sporazuma potpisanog prije pet godina.

List takođe prenosi i da je Tači za njih prošle nedjelje rekao da očekuje da sveobuhvatni sporazum bude postignut ove godine.

Guardian piše da je Vučić prethodnih mjeseci bio angažovan na brojnim sastancinma sa zapadnim liderima pokušavajući da ih ubjedi da ponude kompromisno rješenje koje bi donijelo konkretne benefite Srbiji a ne jednostavno pristajanje na činjenice na terenu.

"Pritisnut sam na dnevnoj bazi. Da vam iskreno kažem, uglavnom se radi o Kosovu. Sve ostalo su sitnice", rekao je Vučić i dodao da je u protekle četiri godine najmanje 400 dana posvetio Kosovu.

"To vam oduzima energiju, a ljudi to ne vide, ne razumiju", dodao je on.

Kao znak da još uvijek pažljivo balansira između prošlosti i sadašnjosti, Guardian navodi da je Vučić je odbio da kaže da li će se prema nacionalisti Vojislavu Šešelju, svom bivšem političkom mentoru, odnositi kao ratnom zločincu pošto je sud u Hagu preinačio njegovu oslobađajuću presudu za podsticanje zločina tokom 90-tih godina.

On je, međutim, rekao da žali zbog mnogih od svojih ranijih nacionalističkih izliva.

"Znate li nekog na celom svetu ko nije grešnik? Ja takvog još nisam sreo. Razlika je što ja priznajem to i što sam bio potpuno iskren sa svojim narodom", rekao je on.

Vučić ima tek 48 godina, konstatuje list i dodaje da mnogi kažu da bi sa "njegovim apetitom za vlast" i osjećajem za istorijsku misiju, mogao da planira da ostane dugo, vjerovatno po uzoru na višedecenijsku vladavinu Mila Ðukanovića u susjednoj Crnoj Gori.

"Mogu da garantujem da se to neće desiti", rekao je Vučić i dodao da se "najverovatnije neće" kandidovati za predsjednika ponovo 2022. godine:

"Nemam tu vrstu energije", zaključio je Vučić.