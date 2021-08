Vučić: Vulin i ja u ponedjeljak podnosimo krivičnu prijavu protiv nas

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će on i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin podnijeti krivičnu prijavu protiv samih sebe kako bi na taj način odgovorili na sve laži pripadnika mafijaškog klana, al, kako je rekao i tajkunskih političara.

Vučić je za RTS rekao da ga je bila sramota što odgovara na laži ljudi koji kažu da nisu nikog ubili, a koji su rekli da iza svega stoji Korać (Filip), a drugi da stoje on i Vulin.

"Doneli smo odluku. Sutra ćemo, kao i u slučaju Jovanjica, podneti krivičnu prijavu protiv nas. Naćićemo nekog od naših kolega to da uradi, kako bi izneli sve što su rekla ta lica, ali i tajkunski političari", objasnio je on.

Vučić je naglasio da su on i Vulin spremni da odgovaraju na sva pitanja.

"Spreman sam sebe da unizim na takav način da odem na poligraf. Nadam se da će potom neki drugi smeti da odu na detektor laži kako bi odgovarali na pitanja o njihovim lažima i pljačkanju naroda", rekao je on.

Vučić je kazao da će se videti da li je bio u nekom stanu na Zvezdari, kako se tvrdi ili da li je imao ikakav kontakt sa tim licima.

"Onda će se sve laži raspršiti, jer zna narod ko je stao mafiji za vrat, ko je taj koji se suprostavlja mafiji, a ko je meta, i ko je pominjan, kao i ko je glavni krivac za potpunu propast mafije. Takođe i kome je najvažniji interes građana, a to je da nemamo takva ubistva i da mafije ne bude", kazao je on.

Vučić je ukazao da je prošlo sedam mjeseci, odnosno da je osmi započeo, a da nije bilo nijednog pokušaja mafijaškog ubistva.

"Pokažite mi ijednu drugu zemlju u kojoj je to isto slučaj. Mnogi nam sole pamet o organizovanom kriminalu, a u njihovim zemljama ubijaju novinare i borce protiv korupcije. U Srbiji se to neće dešavati", podvukao je on.

Vučić je istakao da je optužnica nešto što pokazuje ljudima da mafija nikada ne može da pobedi, i da ubice ne mogu da budu na slobodi, kao i da zločin neće biti nekažnjen.