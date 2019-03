Vučić: Za Albance u SAD lobiraju tri agencije, u to ulažu mnogo novca

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da za Albance u SAD lobiraju tri agencije, da nije ništa čudno što oni u to ulažu mnogo novca, te dodao da će i Srbija, kada bude imala više para kao država, da se posveti lobiranju za svoje interese.

Vučić je, upitan da prokomentariše izjavu britanskog ministra Alana Dankana da je Hašim Tači potrošio mnogo para za lobiranje za promjenu granica, kazao da britanski političar, kada ga je nedavno sreo u Minhenu, njemu to nije pominjao.

"Ne mislim da je čudno da Albanci ulažu ogroman novac u lobiranje. Oni su angažovali 3 ili 4 agencije u Vašingtonu da to rade. Svaka ima ugovore u vrednosti od više miliona dolara, a neke i 2,5 i 3 miliona. To nije ništa tajno", objasnio je on.

Srbija, kaže, na žalost nema nijednu agenciju, pošto u zemlji kada tako nešto dogovarate imate uvijek nekog ko bi kazao da ste uzeli pare za sebe, kao što su, usotalom, i uzimali ranije.

"Kao što je radio onaj Jeremićev ambasador", dodao je on.

Vučić je ukazao Albanci imaju strahovito jaku dijasporu u Americi, naročito u Njujorku, gdje su jedna od tri najmoćnije vanameričke nacije.

Naveo je da lobiraju za Albance na Kosovu, ali i da su lobirali i za albansku pobjedu u Tuzima, dodajući da je albanska dijaspora iz Crne Gore jaka u Detroitu.

"Drže razne gradove sa različitim uticajem. Oni rade svoj posao, a kada budemo imali više para kao država ulagaćemo u lobiranje", dodao je on.