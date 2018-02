Vučić: Za Kosovo postoji nekoliko modela

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da za Kosovo postoji nekoliko modela, a da su najbolji oni koje bi i jedni i drugi teško progutali. Za pravljenje kompromisa je, navodi, potrebno mnogo razgovora i mnogo političke volje u Prištini, ali i u Briselu.

"Od 2008. godine (samoproglašene nezavisnosti Kosova) od očekuje se od Srbije da to prihvati, da "pokažemo koliko smo veliki i da razumemo da smo to sve izgubili" - to sve, naravno pod znacima navoda - ali ono što govorim na svakom mestu, a naročito u Briselu, je to da Albanci smatraju Kosovo svojom teritorijom, a Srbi svojom, u skladu sa Ustavom Srbije... Za neki dogovor potreban je kompromis, i ne može jedna strana da dobije sve, a druga da nema ništa. Ne može jedna strana da bude zadovoljna, a druga nezadovoljna, jer to neće dovesti do rešenja. Do rešenja može da dovede to ukoliko i jedni i drugi budemo ili nezadovoljni, ili bar pomalo zadovoljni", rekao je Vučić.

Na konstataciju da je šef nemačke diplomatije Zigmar Gabrijel na Kosovu rekao da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova da bi ušla u EU, Vučić je rekao da za Kosovo postoji nekoliko modela.

"Ljudi pojednostavljeno gledaju na stvari, pa kažu - aha, ovo parče teritorije je za nas, ovo za njih... Postoji mnogo različitih modela koje bi teško "progutali" i jedni i drugi. A kada bi teško progutali i jedni i drugi, to su onda i najbolji modeli. Zato je potrebno mnogo razgovora, za šta je neophodno da i mnogo političke volje u Prištini, ne samo u Beogradu".

Vučić ocjenjuje da je potrebno i mnogo političke volje u Briselu za pravljenjem kompromisa, umjesto što se, kako je rekao, samo nastavlja sa pritiskom na Srbiju.

Predsjednik Srbije je rekao da bi narod u Srbiji bio taj koji bi odlučivao u vezi sa priznanjem Kosova.

"A ako mislite da to može da dobije većinu u Srbiji - ja nisam siguran", rekao je on.

Naveo je da su priznanjem Kosova svi principi prava "doslovce pogaženi".

Pravo je pogaženo, srušilo se davanjem nezavisnosti Kosovu. Sada mi treba da sagledamo današnju realnost, da razumemo odnose u svetu, ali i na Kosovu i Metohiji, kaže Vučić., dodajući: "I da razumemo da sve nije naše kako smo najlakše sebe učili, ali naravno nije sve ni njihovo, kako oni pokušavaju da pokažu, dokažu."

Kako je naveo, onaj ko je ozbiljan i racionalan će potražiti kompromisna rješenja.

"Ako se takva rešenja ne budu želeli, nema tu prevelike tragedije, osim da je to loša vest za srpsko društvo, imaćemo zamrznuti konflikt decenijama, koji će jednog momenta, kroz 20 ili 30 godina, na žalost da se odmrzne i znate šta to onda znači... Zato toliko insistiram na miru i stabilnosti, na pregovorima i rešenju, jer ne bi trebalo to sve da ostavimo našoj deci i njihovoj deci. Kao što je to rekao veliki srpski pisac Borislav Pekić - ne treba da ljubimo zemlju naših predaka, već zemlju po kojoj će da hodaju naša deca", zaključio je predsjednik Srbije.

(N1)