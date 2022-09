Vučić: Za neke siguran da neće priznati KiM, u jednu nisam

NJUJORK - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je, na pitanje da li bi pet zemalja EU koje nisu priznale Kosovo, to mogle da učine pod pritiskom, da je u neke siguran da to neće učiniti, dok u jednu nije siguran.

"U neke sam siguran da neće, u jednu nisam, ali ne želim da iznosim javnu sumnju, jer to nisu uradili. I dok to ne urade, naši su veliki prijatelji", rekao je Vučić za Tanjug.

Ukazao je da će tih pet zemalja Unije biti pod ogromnim pritiskom da priznaju Kosovo, kao i Vijenatnam, Kenija i druge, ali da će se Srbija boriti za svoje interese.

Dobio je, kaže, poziv za susret sa kenijskim predsjednikom, dok se mora raditi na tom pitanju sa Vijetnamom, uz podsjećanje da je juče u ruke dobio notu, na španskom ili portugalskom, i engleskom jeziku, o povlačenju priznanja Kosova.

"Mi ćemo da nastavimo da radimo svoj posao. A, i on će da nastave da rade njihov posao, tu mislim na kolektivni zapad, a pre svega na zemlje Kvinte", rekao je Vučić.

Ali, poručio je da jednu stvar oni nikada neće moći - da nam objasne moralne i pravne razloge za agresiju na našu zemlju i za pokušaj ili otimanje komada srpske teritorije.

"To je nešto što neće moći da nam objasne, osim korišćenja floskula - moraćete u budućnosti da brinete za svoju decu… To jeste u redu, i to je neki argument, ali nikada neće moći da opravda ono što je učinjeno, a tada nam je 82 dece ubijeno", rekao je Vučić.

Ponovio je da osam "odpriznavanja" drži u sefu, ali da ne može da otkrije o kojim zemljama je riječ.

"Neću da otkrivam dok ih ne budu primili u neku od ogranizacija, a onda će dobiti svih osam u lice", poručio je predsjednik Srbije.