Vučić: Zabrana kretanja od subote u 13 časova do ponedjeljka ujutro

BEOGRAD – Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, je tokom svog obraćanja rekao da je uvedena mjera zabrane kretanja u subotu od 13 sati do ponedjeljka u pet ujutro, u cilju suzbijanja širenja virusa korona.

Ta zabrana se neće odnositi na penzionere koji će i dalje moći nedjeljom u ranim jutarnjim časovima da obave kupovinu.

Kako je rekao, od večeras više od dvoje ljudi ne može da se okuplja na javnom mjestu.

Treća mjera je olakšavajuća, kaže Vučić, a odnosi se na šetanje kućnih ljubimaca.

"Od subote od 23 do 1 čas iza ponoći, u rasponu od 200 metara od mesta prebivališta, biće dozvoljena šetnja kućnih ljubimaca", rekao je Vučić.

Vučić je na početku obraćanja rekao da očekuju ubrzanje u narednim satima, u smislu broja zaraženih virusom korona, ali je za očekivati i povećan broj smrtnih slučajeva.

Rekao je da je trenutno 81 lice na respiratoru, i podsjetio je da je danas preminulo troje ljudi.

Kako kaže, najviše zaraženih dolazi iz Beograda, Ćuprije, Čačka i Valjeva, a Niš je uspio da se stabilizuje.

Podsjetio je i na današnje razgovore sa predsjednicima Rusije i Francuske, Vladimirom Putinom i Emanuelom Makronom.

"Vodio sam razgovore sa Putinom i sutra stiže avion sa opremom i osam ljekara iz Rusije. Imao sam dobar razgovor sa Makronom. On je rekao 'Aleksandre, imate podršku Francuske, i to tako kaži narodu Srbije'. Ja sam ga zamolio da nam dostave 50 kg sirovine za hidroksihlorokin, on je obećao da će u narednih 48 sati da mi pruži odgovor", rekao je predsjednik Srbije.

Kaže da će Srbija prvi put imati mogućnost da proizvede hirurške maske.

"Stižu nam mašine iz Kine, nešto plaćamo, nešto je poklon", pojasnio je Vučić.