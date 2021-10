Vučić: Zabrinut sam zbog prijetnji Prištine

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zabrinut zbog prijetnji Prištine i njihove namjere da zauzmu trafo stanicu"Valač", ali da su se grdno prevarili oni koji to planiraju.

Vučić je poručio da onaj ko to planira mora dobro da razmišlja o svojim postupcima.

"U svakom slučaju nisam srećan, zabrinut sam, ali nemamo kud i možemo samo da vučemo iznuđene poteze, nažalost i to ne našom krivicom, zato je važno da se Briselski sporazum poštuje, da ne bi bili u situaciji kao danas, ali grdno su se prevarili ako misle da im to odgovara", naglasio je Vučić.

Predsjednik Srbije je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što iz SAD poručuju da Priština mora da ispoštuje svoje obaveze uključujući i formiranje ZSO, dok je pomoćnik kosovskog premijera Besljimi rekao da neće biti nikakvog formiranja ZSO i u razgovoru sa Boreljom najavio da će Priština i kosovska policija nastaviti sa akcijama.

"Zabrinut sam zbog njihovih reči, najpre jer mogu slobodno da kažu da nikakvi sporazumi ne važe i ako za njih ne važne međunarodno pravni akti koji čak i po njihovom normativnom sistemu važe, jer međunarodni ugovori su iznad nacionalnog zakonodavstva, a međunarodna zajednica ne reaguje, ili veoma blago reaguje, onda smo u problemu", istakao je Vučić.

Takođe, podsjetio je da je Besljimi uvijek u tome bio i glasniji od Kurtija, uvijek govorio da mu ne pada napamet da ispune norme iz Briselskog sporazuma.

Što se tiče drugih prijetnji, kaže da je siguran da to i planiraju, kao što iz "određenog" razloga čekaju 6. novembar planirajući da zauzimaju "Valač" u narednom periodu.

"To bi bile za nas katastrofalno loše vesti, za nas narod, ali nisam siguran da bi to bile mnogo dobre vesti i za njih. Ko to planira mora dobro da razmišlja o svojim postupcima", poručio je Vučić.