Vučić: Zadovoljan sam izlaznošću i odgovornim odlukama Srpske liste

​ALEKSINAC - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas u Aleksincu da je zadovoljan izlaznošću na izbore na KiM u srpskim sredinama i odgovornim odlukama Srpske liste.

Vučić je, na konstataciju da svaki izborni proces na KiM aktuelizuju narativ da država tjera Srbe da izađu na izbore, kazao da nikoga država nije tjerala.

"Mi nikoga nismo terali, osim što sam mislio da je bolje da izađu nego da ne izađu. Nisam to krio, i javno sam to govorio. Mi napadamo Prištinu za neispunjavanje Briselskog sporazuma, a onda ćemo mi da ne ispunimo. Kako onda da izađemo pred bilo koga i tražimo formiranje ZSO", objasnio je on.

Ukazao je da su ljudi u srpskim sredinama neuporedivo u većem broju izašli na glasanje, u prosjeku 60 odsto, dok je u većinski albanskim mjestima izlaznost bila 40 odsto.

"To govori o motivisanosti ljudi, io tome koji su bili najmotivisaniji", podvukao je on.