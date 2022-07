Vučić: Zahtevom za vraćanje ustaškog grba sve su rekli o sebi

BEOGRAD - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, istakao je danas, povodom zahtjeva šefa hrvatske diplomatije Gordana Grlića-Radmana austrijskim vlastima da vrate ustaški grb na spomen-kamen u Blajburgu, da su sve rekli sami o sebi.

Grlić-Radman tokom jučerašnje posjete Beču apelovao je na svog austrijskog kolegu Aleksandera Šalenberga da pomogne u nastojanjima za vraćanje hrvatskog grba sa prvim bijelim poljem, što je ustaško obilježje, u Blajburgu.

"Iako mi znamo da je to pitanje savezne zemlje i lokalnih vlasti, ali sam svejedno ipak apelovao na izvršnu vlast da pomogne u nastojanjima kako bi se taj grb vratio na način da se pojasni da je to istorijski grb i da ga ne treba dovoditi u vezu s režimom za vrijeme Drugog svjetskog rata", rekao je Grlić Radman juče.

"Mislim da ta sama informacija govori za sebe. Time su sve o sebi rekli", naglasio je Vučić.

On je kazao da s tim u vezi ne mora da doda nijednu riječ.

Grb, koji se nalazio na privatnom posjedu austrijskog udruženja Počasni blajburški vod, uklonjen je u maju, a hrvatsko ministarstvo je reagovalo protestnom notom u kojoj je istaklo da je "sam grb vijekovima bio sastavni dio heraldike Habsburške Monarhije i kao takav često je istican na raznim istorijskim građevinama i u raznim spisima, stoga nema i ne može imati protivustavne konotacije", navodi Hina.

Takođe je navedeno da je "proglašenje istorijskog hrvatskog grba fašističkim simbolom nepotrebno naštetilo ugledu Republike Hrvatske", te da takvo tumačenje Hrvatska "najoštrije odbacuje", prenijela je agencija.

"Jasenovac nije mit, već strašna istina"

Predsjednik Srbije, istakao je da su besmislene optužbe da je on kriv zbog napada na automobil sa beogradskim tablicama u Hrvatskoj, uz obrazloženje da je kriv zato što je potegao ponovo pitanje Jasenovca, prenosi Tanjug.

Na pitanje da prokomentariše napade pojedinih opozicionih političara i analitičara da je njegova oštra retorika u vezi s Jasenovcem dovela do animoziteta prema Srbima u Hrvatskoj i oštećenja srpskih automobila, odgovorio je da to besmislica.

"Najstrašniji i najbesmisleniji napad je da su neki ljudi odavde napisali, pošto je uništen jedan automobil sa beogradskim tablicama na Braču da je za to kriv Vučić zato što je ponovo potegao mit o Jasenovcu. Nije to mit, već strašna istina", istakao je on.

Tu logiku je uporedio s reakcijom na, kako kaže, izjavu da je potrebno zalagati se da se štite žene u društvu i da ne smiju da budu predmet porodičnog nasilja, a onda neki muž napadne svoju suprugu, pa se kaže bio je iznerviran tom izjavom Vučića.

"To je takva logika. Vučić je pričao šta su Hrvati radili Srbima tokom Drugog svetskog rata. To govori da uvek pronalazimo razlog u prošlosti da se ćuti o srpskim žrtvama. Bolje da se lepo provodimo negde na moru nego da pričamo o onima koji su ubijeni, a uvek će neko iz Beograda biti kriv ako provod na moru bude pokvaren. To mnogo više govori o tim ljudima", istakao je on.