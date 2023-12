Vučić: Zanima me samo da se izborni proces što pre okonča

BEOGRAD - ​Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne prati izjave političara, već da ga zanima samo da se izborni proces što prije okonča. On je novinarima u Bačkom Bregu rekao da neko kod nas postaje moderan brzo, ali da to traje tri, četiri, šest mjeseci - sada je moderna koalicija Srbija protiv nasilja, prije toga Dinkić, prije njega neko drugi.

Vučić je rekao da se Beograd razvija i da je predviđeno dosta nacionalnih projekata. "Od metroa, vozova, Beograd veoma brzo napreduje. Provozao sam se sinoć Beogradom na vodi, divno izgleda, svi hoteli su puni, ima dosta turista i još više će ih biti. To šta će ko da kaže od političara i zamajava narod, njihov posao", rekao je Vučić.

Na pitanje kako ocjenjuje "Šolakovu kampanju", on je rekao da ta vrsta laži više ne prolazi. "Oni mrze ljude koji drugačije misle. Tri sata su oni tukli policiju, lupali zgradu, a onda rekli da su to radili ubačeni elementi. A onda su shvatili da su to Aleksić i Zelenović", rekao je Vučić.

Dodao je i da nigdje na svijetu nema da predsjednik stranke traži da se pusti pritvorenik.

"Gde predsednik stranke ima pravo da posećuje pritvorenika kada mu padne na pamet. Zna se kako se podnosi zahtev. S kim hoćete da pregovatate, sa tužiocem? Pa to je protivzakonito, sa sudijama - to je nedozvoljeno, o čemu vi pričate. A najsmešnije od svega je, kada se okupe, viču nekome lopovi", rekao je Vučić, prenosi "Telegraf".

