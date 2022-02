Vučić: Zavladalo je pravo jačeg, naše je da se prikrijemo

MONAKO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je danas da je došlo do potpunog razaranja međunarodnog prva i naglasio da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja se drži međunarodnog prava.

Zavladala je politika prava jačeg, naglasio je on danas u Monaku obraćajući se novinara nakon susreta s knezom Albertom II, uz poruku da "treba da sačuvamo svoju zemlju od bilo kakvog stradanja i da našem narodu obezbijedimo pristojan život".

Vučić je, na pitanje koliko je važna posjeta Monaku, imajući u vidu politički uticaj kneza Alberta II, da čovjek uvijek mora imati širu sliku.

"Da li ćemo dobiti jedan avion ili krompir više ovom posetom, nećemo, ali Srbija će biti bolje prihvaćena i shvaćena u svetu. Kada vide da imamo dobre odnose s takvim ličnostima, onda drugi bolje pristupaju prema našoj zemlji. Veoma je važno da ljudi razumeju stavove Srbije, koja se striktno drži javno pravnih normi", rekao je on.

Vučić je konstatovao da je Srbija jedna od rijetkih koja se drži međunarodnog prava.

"Sada su zapadu puna usta poštovanja međunarodnog prava, a kada ih pitate za Kosovo, oni kažu kao sprečavali su genocid, a kada pitate koji genocid, kažu sprečavali su humanitarnu katastrofu jer su ljudi bežali sa Kosova. Kakva humanitarna katastrofa, kada je Kosovo mesec dana posle Kumanovskog sporazuma imalo više stanovnika nego pre", zapitao je on.

Vučić je kazao da nema odgovora ni na jedno ovo pitanje. Prenio je da mu je predsjednik Francuske Emanuel Makron rekao ranije da je gotovo sve u pravu, ali da je politička realnost drugačija.

"To da mi smo mali, a neki drugi veliki mogu da prihvatim kao argument, ali da prihvatam da ste u pravu u to me ne možete ubediti", poručio je on.

Rekao je da je zavladala politika prava jačeg.

"Mi kao mali treba da se prikrijemo ispod kamena, da svi znaju da su naši principi stvarni, a ne po potrebi, i da sačuvamo svoju zemlju od bilo kakvog stradanja, a našem narodu obezbedimo pristojan život", zaključio je on.

"Svaka zemlja misli da ima pravo da trazi nešto od nas"

Predsjednik Vučić je rekao, komentarišući izjavu odlazećeg ukrajinskog ambasadora u Srbiji u kojoj traži jasniji stav Srbije po pitanju posljednjih dešavaja u Ukrajini, da će prihvatiti njegove molbe, nakon što on pozove svog predsjednika Volodimira Zelenskog da osudi agresiju nad Srbijom, koju su sproveli SAD, Velika Britanija, Njemačka i druge zapadne zemlje.

Vučić je rekao da Ukrajina podržava integritet Srbije, kao što to čini i Rusija, te da Srbija podržava integritet Ukrajine, u čemu nije bilo promjena.

"Međutim, on je od nas tražio da jasno osudimo rusku agresiju i tako dalje. Na to imam prost odgovor. Mi smo mala zemlja i ne želimo da sebi ukidamo mogućnost da nastavljamo prijateljstvo sa nekima. Ne odlučujemo mi o sudbini Ukrajine. Ali, ako je tako, pozivam ga da pozove svog predsednika Zelenskog i zamoli ga da osudi stravičnu i tragičnu agresiju koju su nad Srijom sprovele SAD, Velika Britanija i druge zemlje", rekao je Vučić.

Kako je dodao, siguran je da će Zelenski to da uradi:

"A, čim on to uradi, prihvatiću sa radošću poziv Aleksandroviča i odgovoriti na njegove molbe".

Vučič je poručio da takve izjave govore da svaka zemlja misli da ima pravo da traži od nekoga nešto, ne ostavljajući ga na miru.

"Nije problem da ja budem na udaru svih mogućih, ali ću sačuvati Srbiju", rekao je Vučić.

Na pitanje koliko se sada mjere riječi malih zemalja, odgovorio je "da je mislio da je sada vrijeme da nam lupaju šamare i udaraju u glavu svaki dan"… što kaže nije prvi put.

Poručio je da su stavovi Srbije jasni.

"Nadamo se miru, dobrim odnosima sa svima. Suviše smo mali da bismo bilo kome pretili. A, jedini se veoma principijelno držimo međunarodnog javnog prava i svima je to jasno. Zato i toliki strah oko KiM i svega drugog", rekao je Vučić.

Ponovio je da će Srbija reagovati, čim Ukrajina bude osudila "agresiju u kojoj su stradale hiljade ljudi, mnogo naše zemlje, koju su sprovele te zemlje koje danas pomažu Ukrajinu".

"Od takve reakcije nema ništa, zato što su njihovi interesi na Zapadu i potpuno drugačiji od naših. Naša politika je ka EU, ali bez kvarenja odnosa s Rusijom i Kinom. I ta politika je izdržala teška iskušenja, i uveren sam izdržaće i ona koja su tek pred nama", rekao je Vučić.

"Vojna neutralnost je naše trajno opredeljenje"

Bez obzira na pritiske koji trenutno dolaze da se Srbija opredeli između Zapada ili Rusije, vojna neutranost je naše trajno opredeljenje", poručio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara u Monaku o tome koliko će Srbiji u ovoj trenutnoj situaciji u svijetu koja se dešava oko Ukrajine na relaciji Zapad - Rusija, biti teško da zadrži vojnu neutralnost, Vučić izričito kaže da je vojna neutralnost trajno opredjeljenje Srbije.

"Naša vojna politika je da smo vojno neutralni, a naša politika je da smo na evropskom putu, nastavljamo saradnju s Rusijom i Kinom, nećemo da odustanemo od naših tradicionalnih prijatelja, to je trajna politike Srbije i ona mora da ostane takva", rekao je Vučić.

Ističe da će se Srbija držati te politike i da ne želi da bude "potrčko" bilo kome od strana.

"Vodimo politiku koja je ozbiljna i odgovorna i koja se vodi u interesu Srbije i njenih građana", kaže Vučić i dodaje da je njihova politika napravljena za teška, a ne za laka vremena.

Poručuje i da cijela situacija u vezi s Ukrajinom pokazuje koliko je važno biti vojno neutralan i podsjetio da zvaničnici Ukrajine izjavljuju da je ta zemlja na putu ulaska u NATO.

"Zato je važno da budete dovoljno snažni i jaki i da ne zavisite ni od koga", rekao je Vučić.

Najavio je da će sutra u Španiji prisustvovati potpisivanju ugovora kojim Srbija kupuje dva transportna španska aviona.

"To je značajno jer ćemo imati sve više aerodroma, moći ćemo da povezujemo Kraljevo i Niš, i Beograd, i Bačku i Banat, i Pčinjski okrug, a to je veoma važno i u savremenim manevrima i u trenucima kada vam je potrebno pomeranje vaših snaga i pomeranje vaših jedinica", rekao je Vučić.