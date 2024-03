Vučić: Zbog čega bismo imali državu?

​BEOGRAD - U Voždovačkom sportskom centru "Šumice" danas je održan sastanak opštinskih i mjesnih odbora Gradskog odbora Beograd SNS povodom pripreme za predstojeće beogradske izbore.

Sastanku je prisustvovao predsjednik Srbije i član SNS-a, Aleksandar Vučić. On je poručio kako "neće biti sluge nikome osim svom narodu".

Vučić je izjavio da opozicija "nije u stanju ljudski da prihvati poraz i da su i sami svjesni da nije bilo nikakve izborne krađe u Beogradu".

"I znaju da su lagali. Oni i danas znaju da su lagali. Znate po čemu to najbolje vidite? Pa vidite po tome što nema oduševljenja i euforije kod njih zato što su dobili nove izbore. Zato što odlično znaju da niko nije ukrao ni jedan glas. Zato što im je savršeno jasno. Šta misle ljudi u Beogradu i Srbiji?" rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su cijele prošle godine trpili pritiske zbog nerazumne politike režima Aljbina Kurtija, a da se opozicija pravila da to ne vidi, i da je opozicija, za sve to vrijeme, u Beogradu i Srbiji računala da je trenutak da to iskoriste za dodatni pritisak na svoju zemlju, za dodatni napad na svoju zemlju, prenosi "Telegraf".

"Nije slučajno da su se tako umnožavali i ubrzavali i usložnjavali pritisci i oko naše spoljne politike. Te uvedite sankcije, te ogradite se od prijateljstva sa Kinom, te uradite sve što mi od vas tražimo, a ja samo ne znam, a šta će nam onda država. A zbog čega bi smo imali državu? Mislite da je dovoljno da nam pošaljete mail, faks ili objavite na svom sajtu i tog dana mi moramo svi da se saglasimo sa svakom vašom odlukom" poručio je Vučić, a prenosi "Avaz".

