Vučić: Želimo u EU, mnogo toga je do nas, ali nije sve

BRATISLAVA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da svi lideri Zapadnog Balkana žele da njihove zemlje uđu u Evropsku uniju, da mnogo toga jeste do nas, ali da nije sve, da nešto zavisi od želje Unije i da toga treba biti svjestan.

Govoreći na panelu "Zapadni Balkan: Udaljavnje od EU?", Vučić je na pitanje moderatorke Valeri Hopkins, dopisnice "Financial Times-a" za jugoistočnu Evropu, kako gleda na evropske integracije Albanije i Sjeverne Makedonije, koje čekaju datum za početak pregovara, Vučić je rekao:

"To bi bile dobre vesti za njih i njihove građane. Bar bi dobili neku nadu, što je dobro za njih. A šta je dobro za njih dobro je i za nas."

Kada je riječ o evropskim integracijama Srbije, najveća prepreka je Kosovo, kaže Vučić, mada Srbija ima još dosta toga da učini i na polju vladavine prava.

Naveo je da po pitanju ekonomije u Izvještaju EK nije bilo primjedbi, već da se dosta toga odnosilo na vladavinu prava, rad parlamenta.

"Ali najvažniji i najveći deo Izveštaja EK i ne samo toga je o tome šta ćemo sa Kosovom i Prištinom", rekao je on.

Vučić se osvrnuo i na riječi predsjednika Crne Gore Mila Ðukanovića o tome da ne postoji odgovarajuća alternativa za EU, konstatacijom da nemamo alternativu ali da je važno da se držimo zajedno i to mnogo snažnije nego do sada.

"Zato se uvek zalažem za potencijalni sporazum Beograda i Prištine. Jer kada bismo to uradili, kao blok nacija, teritorija, zemalja, mnogo toga bismo mogli više nego danas. Ali, postoji još jedna stvar koja nije do nas, već je želja EU zemalja", rekao je Vučić..

Najavio je da će sutra razgovarati i sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

"Neke stvari su na njima, ali do tada mi moramo da uradimo nešto za naše građane. Mnogo prepreka treba da bude uklonjeno", naveo je Vučić, napomenuvši da će Srbija sa Sjevernom Makedonijom uspostaviti zajednički granični prelaz, što je veoma važno.

O tome sam, dodao je, razgovarao i sa predsjednikom i sa premijerom Sjeverne Makedonije.

"To će stupiti na snagu za dva meseca. To ćemo uraditi sa ostalim susedima, to će biti dobar korak napred", kaže Vučić, izrazivši spremnost da u budućnosti bude oformljena i carinska unija, sve u cilju privlačenja investitora.

"Znam da će to mnogi videti kao zamenu za EU, nije me briga kako vide, to je od najveće važnosti za naš region. Možemo da ostanemo na putu EU, ako hoćete -uzmite nas, a ko nećete, sami ćemo brinuti o sebi. Ako naparavimo regionalnu ekonosmsku zonu možemo da imamo dva ili tri puta veći privredni rast", istakao je Vučić.

"Da , svi bismo voleli da vidimo svoje zemlje u EU. Članstvo u EU je želja Mila Ðukanovciha, to je i moja želja, mnogo toga je do nas, ali nije sve i toga treba biti svestan", zaključio je Vučić.