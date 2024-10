Vučić: "Želje" ministara biće skresane za 3,5 milijardi evra

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će u cilju očuvanja stabilnosti javnih finansija biti smanjene "želje" ministara u vladi za ukupno 3,5 milijardi evra.

"Ja ću vam samo navesti jedan primer. Kada vodite tako jasnu i dobru fiskalnu politiku, danas smo imali, da bismo sačuvali ovakvu stabilnost javnih finansija, dug i težak razgovor ministar finansija i Miloš Vučević i ja i pošto oni nisu mogli da se odluče, morao sam da im pomognem da skinemo 3,5 milijardi evra želje i čestitke naših ministara, zato što bi to uništilo zemlju", rekao je Vučić u emisiji Hit tvit na Pinku.

Istakao je da bi svako od ministara, kako je rekao, htio da bude što je moguće bolji ministar, da se što više slika, ali da bi to uništilo zemlju, prenosi Tanjug.

"I to pitajte svakog iz finansija, to će vam reći. Pošto niko drugi ne sme to da im kaže, onda sam morao ja to sve da skrešem, tako da će oni da objasne da sam ja kriv za sve, i to je to", rekao je Vučić.

Predsjednik je naveo da je u Srbiji životni standard od 2012 . godine do sada porastao objektivno za 40, 50 do 60 odsto, da je kumulativno inflacija iznosila 82 odsto, a razlika u platama oko 120 odsto.

