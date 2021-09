Vučić: Znali smo šta Priština planira, ovo je jedan od najtežih dana

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na početku obraćanja javnosti iz Palate Srbija rekao da je ovo jedan od najtežih dana za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

"Albanci su angažovali i snajperiste koji su pokrivali kuće mladih Srba koji bi se mogli protiviti njihovim protivpravnim akcijama", saopštio je predsjednik.

"Mi smo još sinoć znali šta Priština planira. Danas posle šest časova te snage su prešle na sever KiM. Ovo je šesti upad, ali najbrutalniji do sada", kazao je predsjednik Aleksandar Vučić.

Vučić je podsjetio da Priština ne ispunjava svoje obaveza iz sporazuma sa Beogradom.

"Mi smo imali dva sporazuma, iz 2011. i 2016. To su četiri dogovora o slobodi kretanja. Suština je da se radi o takozvanim KS tablicama, kojima je produžavana važnost od 2011. do 2016, pa onda do 2021. Osnovna obaveza Prištine je bila formiranje ZSO", podsjetio je.

"Ovo je vozilo Hitne pomoći koje je prevozilo bolesnika", pokazao je Vučić sliku, i kazao da je vozilo zaustavljeno, i da su mu skinuli tablice.

"A to su tablice suverene države", rekao je predsjednik.

"Priština je na poslednjem dijalogu rekla da neće da razgovara ni o čemu osim o nestalima, a kada je došlo do tog pitanja, rekli su da neće da razgovaraju dok je na čelu Komisije Veljko Odalović. Oni su od nas tražili 22 lokacije, mi smo istražili 22. A oni nisu istražili devet od 10 koje smo mi tražili. Mi ne možemo da zamenimo kosti ljudi jer oni kažu da neće dok ne smenimo Veljka Odalovića", istakao je Vučić.

Predsjednik je rekao da nikoga u svijetu ne zanima to što nije formirana ZSO.

"Ne zanima ih, nego Srbi moraju da ćute. Neću više nikome da ćutim, svaki dan ću narodu da govorim šta rade i kako krše sve propise", kazao je.

Kako je ranije najavljeno, tema sastanka trebalo bi da bude trenutna situacija u vezi s primjenom sporazuma postignuthih u procesu dijaloga Beograda i Prištine i o napretku u pregovorima o sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, ali je su glavna tema bili događaji na sjeveru Kosova i Metohije.

"Sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom razgovarao sam o teškoj krizi na Kosovu i Metohiji. O svemu što se zbiva na severu pokrajine uskoro ću obavestiti javnost, napisao je Vučić na svom Instagram profilu "budućnostsrbijeav".

Poripadnici specijalne jedinice Rosu raspoređeni su jutros na dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, sa oko 20 vozila, od toga više od 10 blindiranih.

Kako je ranije saopšteno iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Priština planira da počne da skida srpske registarske tablice na administrativnim prelazima i da ih zamjenjuju svojim.

Vučić ukazao koje sve tačke sporazumna krši PR

Predsednik Srbije naveo je u obraćanju u kojim sve tačkama Priština krši postignuti Briselski sporazum, ističući prije svega formiranje ZSO i regionalne policije Sjever.

On je rekao da Priština već 3.076 dana odbija da formira ZSO, što je predviđeno od 1. do 6. tačke Briselskog sporazuma, navodeći obrazloženje Prištine da može da bude formirana samo ako je u nadležnosti Ustavnog suda.

"Koga briga za to. Kažu mogla bi da bude formirana kao NVO bez ovlašćenja. A kada njihov Ustavni sud kaže vratite zemlju manastiru Dečani oni kažu ne i da je to protviustavno", rekao je Vučić.

Kao drugu tačku koja nije ispunjena iz sporazuma, Vučić je naveo formiranje regionalne policije Sjever, koja bi bila formirana u skladu s etničkom strukturom, što bi značilo da Srbi čine 96 odsto policije i skrenuo pažnju na to kako kako je uslov za sve formiranje ZSO.

"ZSO predlaže komandira te policije, ali ZSO ne postoji i mi osam godina ne možemo da je formiramo. I sve vreme su glavni ljudi policije u v.d. stanju i nikada neće izaći iz njega jer nisu formirali ZSO. Mislite da je ikoga briga. Ne jer Srbi moraju da ćute jer kada to prestanu onda će voditi kampanju kao protiv mene prethodnih 10 dana", rekao je Vučić.

On je povodom današnje akcije rekao da su jedinice sa specijalnim cijevima poslate na sjever bez saglasnosti načelnika četiri opštine i da se radi o najbrutalnijem napadu oko 350 policijaca koji su došli da rade posao saobraćajne policije.

Kao treću tačku koju Priština nije ispunila, Vučić je naveo pravosuđe jer Priština godinama ne poštuje nadležnost Apelacionog suda u Mitrovici.

"Dodatno kršenje u pravosuđu je kada sude u predmetima iz srpskih opština gde po sporazumu u sudskom veću mora da bude u 2/ 3 Srba. Videli ste na suđenju Ivanu Todosijeviću šta je bilo. Hoće svima da nam začepe gubicu", rekao je Vučić.

Govoreći o pitanju nestalih, koje je Priština insistirala da bude na stolu tokom dijaloga, on je kazao da je Beograd na to pristao, ali je onda Priština tražila izuzeće Veljka Odalovića.

"Zamislite da mi njima kažemo razgovaraćemo kada smenite Kurtija, Tačija ili Hotija, kao da su oni moralni čistunciu. Razgovarao sam sa Boreljom o ovoj situaciji odbio sam neke od njihovih predloge", rekao je Vučić i najavio da će to objasniti kasnije.

Priština je 2013. godine "kukala" kako žele da Srbi učestvuju na izborima, a od tada im onemogućavaju da glasaju ako nemaju njihova dokumenta, poništavaju glasove ako procJene da im ne odgovara za koga su glasali, rekao je Vučić govoreći o tački 5.

On je dalje naveo da nisu licencirane srpske kompanije kao Elektrosever, navodeći da postoje različita tumačenja oko prenosne mreže i distribucije.

Vučić je rekao da je Priština prekršila i Sporazum o katastru, tako što se, kaže, legalizuje otimačina od građana Srbije.

Objasnio je da Srbi ne mogu da se vrate u svoje stanove, jer u njima žive Albanci, a ako ih tuže, onda Albanci dovedu svoje svJedoke.

"Ima na hiljade takvih slučajeva. Eto tako poštuju Sporazum o katastru", istakao je Vučić.

Najmanji problem bi trebalo da predstavlja Sporazum o diplomi, ali nije tako, rekao je Vučić i dodao da Priština neće da prizna srpske diplome, i to prištinskog univerziteta.

Krše i Sporazum o slobodi kretanja, naveo je Vučić, dodajući da su već 2020. godine zabranili i statusno neutralnu registraciju.

Govoreći o Sporazumu o zvaničnim posjetama, Vučić je objasnio kako Priština o tome odlučuje.

"Kad treba Petar Petković da ide, kažu dao si loše izjave, nećeš moći da uđeš na KiM. Tako odlučuju ko će da uđe", rekao je Vučić.

"Smisao dijaloga u ovom trenutku ne vidim"

Odgovarajući na pitanje da li bi bio spreman da nastavi razgovore poslije ovakvih poteza Prištine, Vučić kaže da Srbija uvijek mora da bude spremna da razgovara i da u najtežim uslovima i u najtežim okolnostima mora da bude spremna na razgovore i dijalog.

"Smisao dijaloga u ovom trenutku ne vidim. Ne vidim zato što neko nije objasnio čoveku da ono što, kako mi kažemo entitet ili pokrajina, oni kažu zemlja ili država, potpiše da to mora da se poštujete. To ima snagu međunarodno pravnog sporazuma koje je potpisan pod pokroviteljstvom EU", rekao je Vučić i dodao kako prištinska strana, kaže da "to nije bilo legitimno rukovodstvo u Prištini".

"Vi to mrtvi ozbiljni morate da slušate... Neko vam kaže ono što mi se ne sviđa to neću da sprovedem u delo, a ono što mi se sviđa to ću da provodim na silu i to pogrešno tumačeći. Ili kako ja hoću. Ako neko to može da mi objasni kako je moguće i gde je tu bilo kakva pravda i logika, voleo bih da čujem", rekao je Vučić.