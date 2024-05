Vučić: Znam kolika je sila koja nam preti, ali suprotstavićemo se jače nego što očekuju

Znam kolika je sila koja nam prijeti, znam koliko su veliki i snažni, ali jedino u šta sam siguran je da ćemo dati sve od sebe i suprotstavićemo se jače nego što misle, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom sjednice Generalne skupštine UN-a na kojoj će biti razmatrana rezolucija o Srebrenici.

Komentarišući najavu Crne Gore da će glasati za rezoluciju, Vučić je rekao da to "nije prvi put", podsjetivši da je Podgorica priznala jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.

Dodao je da su njegovu odluku da se ne miješa u unutrašnje stvari Crne Gore nazvali "umjerenom dozom agresivnosti".

“Mi poštujemo međunarodno pravo, naše susede. Za mene je bila odvratna ova igra oko amandmana i sa kim su ti amandmani pregovarani. Sada mogu samo da kažem da je riječ o jednoj prljavoj igri koja je trebalo Srbiji da zapuši usta. Namerno ostavljaju prostor da postoji jasno zaključivanje moralne i političke odgovornosti”, rekao je Vučić, gostujući na Pink televiziji.

Predsjednik Srbije je podsjetio da je jedan od amandmana koje je predložila Crna Gora sadržao izjavu da narodi ne mogu snositi odgovornost, već da je ona samo individualna.

“Ako je tako, šta će vam rezolucija? Svi su već snosili individualnu krivičnu odgovornost. Zašto to radite i zbog čega? Onda vam je jasno o kakvom je triku reč. Neko je to radio jer je htio sopstvenu savjest da opere što će da glasaju ZA. Najjadnije je to što kažu da se mi iživljavamo nad nekim”, rekao je Vučić.

On je ocijenio da će se već u četvrtak znati ko su prijatelji, a ko partneri Srbije, prenosi RTRS.

“Dobro ćemo da znamo ko nam nisu prijatelji. Nikada ne govorim o uspehu. Јedna mala zemlja se lavovski suprotstavila. Nijednim rezultatom neću biti srećan zbog posljedica koje dolaze, ali ću biti ponosan na našu borbu. Nikada navijači neće da vam zvižde ako gubite, a borite se”, rekao je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.