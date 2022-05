Vučić: Znam šta će Kurti reći, važni su mi ostali sagovornici

DAVOS - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da već unaprijed zna kako će izgledati susret sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, ali da mu je značajnije to što je u Davosu imao brojne važne sastanke i susrete.

Vučić je na pitanje novinara kako će izgledati sutrašnji panel sa liderima Zapadnog Balkana rekao da može unaprijed da kaže da će Kruti izgovarati ružne riječi o Srbiji i njemu.

"Reći će kako će mali Putin po nalogu velikog Putina da provodi ratove na Balkanu i to je to, to je ta retorika. Ja ću da govorim žestoko i to je to. Meni je važno da sam ovde imao mnogo važne susrete i da svi gledaju sebe, kako će da prežive ovu krizu i važni su mi ti razgovori", rekao je Vučić u Davosu.

Na Svjetskom ekonomskom forumu je, kako je dodao, razgovarao sa mnogo ljudi, među kojima su lideri iz EU i ekonomski stručnjaci.

Naveo je da se između ostalih sastgao sa premijerima Luksemburga i Lihteštajna, Španije i drugih afričkih i azijskih zemalja kao i sa šeficom MMF-a Kristalinom Georgijevom.

"To je naš posao i svi deluju zabrinuto šta će se zbivati u svetu i svi gledaju da kupe više hrane i uglja, zelena agenda je malo pala u stranu. Svi to rade da bi mogli svi da prežive u narednom periodu i gledaju kako da reše pitanje nafte i gasa", naveo je Vučić i nagalsio da nam predstoji važno razmišljanje kako ćemo da sprovedemo gas.

"Zamislte da nismo izgradili gasovod od 402 kilometara kroz Srbiju", rekao je predsjednik i dodao da mu je jedan političar rekao "jedino ste mogli da uzmete konopče i da se obestite".

Izrazio je žaljenje što, kako je naveo, "niko neće da vidi i kaže - ugradili smo u taj gasovod ogroman novac koji smo uštedeli".

Predsjednik je dodao da sada čekamo novi paket sankcija Rusiji, Samit u Briselu, kako bi vidjeli da li će se nešto odnositi na nas i naftu.

"Sve ćemo rešavati i obezediti ljudima da imaju mirnu i normlanu zimu", naglasio je Vučić.