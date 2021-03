Vučić: Zvizdiću će Srbi uvek biti krivi

ŠABAC - Denisu Zvidiću će Srbi uvek biti krivi za sve, šta god uradili, prokomentarisao je je danas predskednik Srbije Aleksandar Vučić pisanja "Slobodne Bosne" da ga je Zvizdić matirao u tri poteza riječima da se nabavkom vakcina pokazalo kako bi funkcionisao Mini Šnegen - da bi to bila dominacija jedne zemlje u regionu.

"Šta god da uradiš kriv si. Kada kažete ili uradite nešto dobro niste to ni rekli i uradili zato što ste želeli dobro, već je to mimikrija. Za Zvizdića Srbi će uvek biti krivi šta god radili", rekao je on, uz opasku da ne želi da reaguje na Zvizdića, kako mu ne bi davao na značaju.

Komentarišući donaciju vakcina koje je BiH dobila od Republike Srbije, Zvizdić je istakao kako je ta posjeta u stvari pokazala nastojanje da se neko etablira kao lider i dobrotvor u samom regionu.

"Zašto se upravo na nabavci vakcina nije pokazala mogućnost uspješnog funkcioniranja 'malog Šengena', o kojem je najviše pričao predsjednik Republike Srbije? On je pokrenuo na neki način sa premijerom Ramom to pitanje. Na sva naša potpitanja o funkcionalnosti tog Šengena, da li 'mali Šengen' znači liderstvo samo jedne osobe ili jedne države u regionu ili znači jednakopravni pristup svih država u četiri slobode, koje su sa njim definisane, odgovarali su da oni žele ravnopravnost, jednakost svih država i u trgovini, u prometu roba, ljudi, kapitala, usluga, servisa", kazao je Zvizdić.