Vučić čestitao Konoli na ubjedljivoj pobjedi

BEOGRAD - Predsjedik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras Ketrin Konoli pobjedu na predsjedničkim izborima u Irskoj.

On je izrazio uvjerenje da će nova predsjednica Irske doprinijeti unapređenju odnosa dvije zemlje.

"Upućujem srdačne čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom pobede na predsedničkim izborima u Irskoj. Uveren sam da će njen mandat doprineti daljem razvoju odnosa između Irske i Republike Srbije", naveo je Vučić na društvenoj mreži X.

Na predsjedničkim izborima u Irskoj pobijedila je nezavisna kandidatkinja i ljevičarka Ketrin Konoli.

Preliminarni rezultati pokazali su veliku razliku u glasovima između Konoli i njene rivalke Heder Hamfris, iz vladajuće stranke desnog centra, prenosi Tanjug.

