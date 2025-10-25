Vučić čestitao Konoli na ubjedljivoj pobjedi

BEOGRAD - Predsjedik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras Ketrin Konoli pobjedu na predsjedničkim izborima u Irskoj.
On je izrazio uvjerenje da će nova predsjednica Irske doprinijeti unapređenju odnosa dvije zemlje.
"Upućujem srdačne čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom pobede na predsedničkim izborima u Irskoj. Uveren sam da će njen mandat doprineti daljem razvoju odnosa između Irske i Republike Srbije", naveo je Vučić na društvenoj mreži X.
Na predsjedničkim izborima u Irskoj pobijedila je nezavisna kandidatkinja i ljevičarka Ketrin Konoli.
Preliminarni rezultati pokazali su veliku razliku u glasovima između Konoli i njene rivalke Heder Hamfris, iz vladajuće stranke desnog centra, prenosi Tanjug.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.