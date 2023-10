Vučić dobio opanke na poklon

Na "Zboru Krajišnika" građani čije je štandove opišao predsjednik Srbije Aleksandar VUčić darivali su šefa države raznim poklonima. Jedan od Krajišnika poklonio je Vučiću opanke.

"Predsedniku sam poklonio šumadijske opanke. Moram priznati da ne možemo svaki dan razgovarati sa predsednikom i fasciniralo me je to što on poznaje da nema kožare u Srbiji i ono što je možda neka buduća ideja da bi se mogla vratiti i ponovo oformiti kožara. Nekada smo imali nekoliko kožara u Srbiji, a danas kupujemo kožu iz Italije. Vidimo da je predsednik upoznat i da zna tu situaciju. S druge strane, nemam priliku ja svaki dan pokloniti predsedniku opanke i za mene je to bila čast kao što mi je čast da budem na ovoj manifestaciji. Premijerki sam poklonio jednu cipelicu. Nisam znao koji broj nose, za neku drugu priliku ćemo se potruditi da saznamo. Neka se oni brinu o nama ko i dosad", kaže ovaj Krajišnik, pišu Novosti.

Podsjetimo, u obraćanju Krajišnicima Vučić je rekao da Srbija ima veliko srce, ali da krajišnici imaju veće:

"Otac mi je s one strane Drine. Čini mi se da znam kako se svaki od vas osećao i oseća danas. Veliko hvala što beskrajno volite Srbiju. Mi nikada u Beogradu nismo mogli da razumemo koliko ljudi u Krajini vole svoju zemlju i koliko Srbija njima znači. Hvala vam što gurate ovu zemlju napred. Hvala vam na tome. Nikada nećete zaboraviti svoja ognjišta i niko ne želi da ih zaboravite. neki drugi su vas oterali sa ognjišta. Srbija ima veliko srce, a vi Krajišnici imate još veće i za vas i za vašu Krainu i za našu Srbiju. Danas kada naša zelja ide napred i ali kada imamo tešku situaciju na KiM i kada smo pritisnuti od svuda, znam i da naš narod na KiM odromnu podršku ima od vas i da brinete od njih", rekao je Vučić.

