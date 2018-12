Vučić dobitnik Zlatnog lava za mir: Nagrada ide građanima

VENECIJA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobitnik je međunarodne nagrade Zlatni lav za mir za 2018. godinu, koju je danas, na svečanoj ceremoniji u Veneciji, u njegovo ime, preuzeo ambasador Srbije Goran Aleksić.

Komitet za dodjelu nagrade odlučio je da ambasador mira u svijetu za 2018. bude predsjednik Srbije zbog, kako je navedeno u obrazloženju, "plodnog doprinosa, međunarodnog dometa, koji karakteriše Vučićev mandat", te njegovih "snažnih napora u promociji mira".

Predsednik Vučić nije prisustvovao svečanosti zbog situacije na Kosovu i Metohiji, odnosno krize izazvane mjerama Prištine, a u pismu, koje je na ceremoniji pročitao srpski ambasador, poručio je da dodjela te nagrada nekom ko, kao on, dolazi sa Balkana - uliva nadu, te da zapravo pripada svim onim ljudima u Srbiji koji su ga obavezali da radi u interesu mira.

"Cinjenica da sam ja dobitnik ove divne nagrade, ja, koji dolazim sa Balkana, kojeg su toliko puta zvali ''inkubatorom ratova'', sa Balkana na kojem su žrtve poravnale istoriju, iz Srbije, čija su djeca, generacijama, rasla za rat, iz Beograda, koji je 44 puta bio razrušen do temelja, iz zemlje, regiona, u kojima je slavna smrt vekovima bila glavna obaveza i zadatak - to je više od nade", istakao je Vučić u pismu, zahvaljujući se na priznanju.

To je, navodi se u pismu, dokaz da u Srbiji, u celom regionu, "postoji ona tiha, bezimena većina, koja hoće mir, koja ga doživljava kao uslov svih uslova, kao nasušnu potrebu, i koja želi da, poslije vjekova smrti, nastupi nova era, ona u kojoj je vrlina roditi, i živeti, pomoći, izliječiti, a ne više ubiti, i ne više - umrijeti".

"Zato ova nagrada i ide njima, svim tim bez imena, bez slave, nepoznatima, tihim i dobrim ljudima u Srbiji, koji su me obavezali da tražim mir, i podržali me u tome, i dali mi snagu, i obavezali me da to radim tako da oni, na kraju, budu nagrađeni. Ne samo ovim Zlatnim lavom. Nego mirom.", ističe se u Vučićevom pismu.

"Dragi prijatelji, hvala vam na ovoj divnoj nagradi, i hvala vam što ste pokazali, i na taj način, da mislite o nama, i da vam je stalo. Znači, za nas, iz malih naroda, kada vidimo da smo deo sveta, i te celine, čak i kada je u njoj mir retkost, i nagrada", zaključuje su poruci predsednika Srbije koju je ambasador Aleksić pročitao pred zvanicama na svečanosti u Veneciji.

Bivši šef italijanske diplomatije Franko Fratini, koji je prisustvovao ceremoniji u Veneciji, smatra da su napori koje je Vučić uložio u normalizaciju odnosa sa Prištinom, upros, kako ističe, "provokacijama i agresivnom stavu nekih suseda" jedan od razloga što je Zlatni lav za mir otišao baš u njegove ruke.

"Odluka da predsedniku Aleksandru Vučiću bude dodeljena nagrada za mir Zlatni lav, doneta je iz tri glavna razloga. Zato što je uspeo da uspostavi lične i institucionalne odnose Srbije sa najvažnijim svetskim liderima na međunarodnoj političkoj sceni, zato što je od Srbije napravio stub stabilnosti i bezbednosti u čitavom regionu i zbog njegove sposobnosti da preokrene pasivnu ekonomiju Srbije u ekonomski rast", kazao je Fratini za Tanjug.

Vučić je, kako je Fratini kazao, bio sposoban da uspostavi lične i institucionalne odnose Srbije sa globalnim liderima, ali i da ojača odnose sa državama poput njegove, Italijom.

"Zbog čestih sastanaka predsjednika Vučića i predsjednika (Italije Serđa) Materele, ali i zbog čestih poseta globalnih lidera, poput predsjednika Rusije, Kine, Turske i drugih država. To je prvi element koji je uzet u razmatranje - kapacitet uspostavljanja odnosa koji Srbiju dovode u središte međunarodnog dijaloga i međunarodnih odnosa", kazao je Fratini.

Drugi razlog je, kaže, to što je Vučić "bez sumnje, od Srbije napravio stub stabilnosti i bezbjednosti u čitavom regionu. Naročito svojim naporima da normalizuje odnose sa Prištinom, uprkos provokacijama i agresivnom stavu nekih susjeda".

"Govorio je i uvijek govori da je jedina crvena linija dobrobit i interes srpskog naroda, što je vrlo razumljivo. Govorio je da ne može da normalizuje odnose po svaku cijenu, ali je, u dijalogu sa Evropskom unijom, uvek govorio i da je spreman da pronađe rješenje koje je dobro za njegov narod. To je vrlo važan razlog da zasluži Zlatnog lava za mir", naglasio je Fratini.

On je istakao da je Vučić, otkako je došao na premijersku poziciju, do danas, uspeo da preokrene pasivnu srpsku ekonomiju u ekonomski rast.

"Sada BDP u Srbiji raste, raste broj radnih mesta i naravno, postoji veći broj prilika za investicije. Istovremeno je ostvario napredak u pregovorima sa Evropom po pitanju brojnih reformi koje su već usvojene i onih koje se već primjenjuju", istakao je Fratini.

Naglasio je i da Srbija danas doprinosi brojnim inicijativama u regionu, bori se protiv terorizma, protiv infiltracije terorista i islamističkih ćelija u regionu i doprinosi rješavanju migrantske krize na balkanskoj ruti.

"U prethodnim godinama Srbija je bila vrlo odgovoran partner Evropi u rešavanju i održavanju kontrole migrantske krize na balkanskoj migrantskoj ruti. Svi ovi razlozi su osnova odluke koju su doneli organizatori ceremonije u Veneciji i on je, naravno, potpuno zaslužio ovu nagradu i priznanje", zaključio je Fratini.

On je kazao da razumije da "Srbija proživljava teške trenutke", ali naglasio da je ova nagrada za mir "svjedočanstvo toga da mi, prije svega, prepoznajemo napore koje je predsjednik Srbije uložio u duhu saradnje i pokušaju da se pronađe rješenje, što nije lako".

Nagrade Zlatni lav za Mir i Zlatni lav za preduzetništvo glavne su nagrade Međunarodnog Grand prija Venecije, kao i proglašenje Svjetskog ambasadora mira, što je za ovu godinu kardinal Frančesko Kokopalmerio.

Prema riječima predsjednika Komiteta za dodelu priznanja, Silena Kandelarezija, "Zlatni lav za mir" je nagrada koja "želi da bude simbol i obilježje ponovnog rađanja u svijetu koji je toliko opterećen aktuelnim geopolitičkim komešanjima".