Vučić i Dodik komentarisali rezoluciju o Srebrenici

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da pojedini insistiraju na donošenju nove rezolucije o Srebrenici zbog pravno-političkih posljedica tog dokumenta, a ne priznanja da se tamo dogodio strašan zločin i prikazivanja žaljenja i ljudskosti.

Vučić je poručio ministru inostranih poslova BiH Elmedinu Konakoviću, koji mu je sugerisao da podrži donošenje rezolucije o Srebrenici u UN "ako misli dobro Srbiji i tako iskaže ljudskost", da je on to već odavno učinio i zbog toga bio linčovan.

"Neće biti da je do ljudskosti. Biće da vi na tome insistirate zbog pravnih i političkih konsekvenci. Nije pitanje tog priznavanja da se dogodio strašan zločin, nije to pitanje pokazivanje žaljenja, ljudskosti ili bilo čega drugog - već onoga što posle toga treba da sledi", rekao je Vučić novinarima nakon što je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom obišao jedinice Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane na Aerodromu Batajnica.

On je naglasio da njemu nije problem ni da pokaže ljudskost, ni da se pokloni žrtvama bošnjačkog naroda.

"To sam učinio, nije mi problem da iskažem saučešće svim porodicama tragično ubijenih Bošnjaka. Njima je to strašan problem, jer nikada to nisu uradili na stratištu srpskog naroda, bilo na teritoriji Republike Srpske, Federacije BiH ili Srbije, jer valjda Srbi nisu nigde ubijani", rekao je Vučić.

On je naglasio da voli bošnjački narod, ali da godinama sluša njihove laži da je pucao snajperom i ubijao ljude u Sarajevu.

"Džabe je da vi budalama govorite kakvi su lažovi. Lagaće dok je sveta i veka, ali hoću da kažem - kada neko pokaže ljudskost onda ga dočekate tako što ga linčujete. Neće biti da je do ljudskosti", poručio je Vučić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je i podnošenje rezolucije o Srebrenici u UN bez odluke Predsjedništva BiH način rušenja BiH i istakao da je priča o Srebrenici prevara i podvala.

"Sve je prevara. Time se ruši koncept spoljne politike BiH. Nakon toga mi nemamo nijedan razlog da vjerujemo u sve to", rekao je Dodik, navodeći da inicijativu o toj rezoluciji u UN pokreće ambasador BiH, iako se spoljna politika u BiH utvrđuje na nivou Predsjedništva BiH, a ništa od toga nije bilo.

On je rekao da u Srebrenici nije bio genocid bez ozbira na sva nastojanja da se to nametne kao opšte mjesto, jer da je bio ne bi bili potrebni toliko internacionalni i drugi napori da se to stalo nameće i brani političkim ili drugim okvirima.

Dodik je naglasio da su Bošnjaci narod koji se pokušava formirati u BiH, a nema naroda bez mita, pa su za to uzeli Srebrenicu.

Dodik je naveo da je, poslije Amerikanaca, NJemačka, koja je pobila nekoliko naroda u Evropi, napravila najveći genocid, pa nema nijedna odluka UN o tome da je NJemačka genocidna zemlja.

"Ovdje nije bio genocid, a hoće da nam nametnu, da nam kažu - vi ste genocidan narod, nemate pravo na političko postojanje", rekao je Dodik za Televiziju "Prva", navodeći da je to obračun sa Srbima.

Komentarišući napade i poziv ministra Elmedina Konakovića predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da podrži rezoluciju o Srebrenici i skine kolektivnu odgovornost sa srpskog naroda, Dodik je upitao koja kolektivna odgovornost, prenosi Srna.

"To je potpuna podvala", naglasio je Dodik.

On je ukazao da je u Srebrenici, osim što je po nekim presudama utvrđeno da je poginulo 4.000 Bošnjaka, takođe stradalo i 2.500 Srba, za šta niko ne odgovara.

Dodik je rekao da su se svi skoncentrisalo samo na tih sedam dana u julu 1995. godine za Srebrenicu, da bi to izgledalo pompezno, ali da postoje ljudi (Bošnjaci) koji su poginuli 200 kilometara daleko od Srebrenice, pa i oni koji su živi, njih 105 čija su imena na pločama, a koji se vode kao žrtve u Srebrenici.

"Ima ih živih, mi ih zvali u Švedsku, pitamo - kako si. Kaže, dobro. Znači, ima niz podvala i prevara. Pa Alija Izetbegović nije ni otišao u Srebrenicu. Do 2002. godine tim se pitanjem niko nije bavio, pa se onda sjetili da postoji Srebrenica", rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić išao u Srebrenicu i izložio se opasnostima, a za to do danas niko nije odgovarao.

O Kosovu

Govoreći o najavi premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da će podnijeti tužbu protiv Srbije za navodni genocid, Vučić je rekao da to može učiniti neko drugi u njegovo ime jer Kosovo nema nikakav legitimitet, ali da je to preteško političko pitanje.

On je ocijenio da je Kurtijeva prijetnja posljedica onog što su uradili Savjet Evrope i izvjestilac za Kosovo Dora Bakojani.

"Upravo sada preti zbog Saveta Evrope i onoga što su mu zapadne zemlje omogućile da uđe u Savet Evrope. On će koristiti institucije Saveta Evrope da preko njih podiže tužbene zahteve protiv Srbije i to je deo plana za pritisak i napade na srpski narod i Srbiju o kome sam govorio. To su stvari koje smo znali, pokazali narodu", rekao je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.