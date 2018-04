Vučić i Dodik obišli radove na Sabornoj crkvi u Mostaru

MOSTAR - Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je danas radove na obnovi Saborne crkve Svete trojice u Mostaru.

On je, zajedno sa predsjednikom RS, Miloradom Dodikom i episkopom zahumsko-hercegovačkim i primorskim Grigorijem, pogledao dokle se stiglo sa radovima na obnovi simbola pravoslavlja u Hercegovini, crkvi Svete trojice, koja je srušena u junu 1992.



Mostarski hram smatra se, uz Stari most na Neretvi, koji je takođe takođe srušen u ratu, jednim od simbola grada.



Nekada jednu od najviših pravoslavnih crkava na Balkanu neimari su gradili od 1863. do 1873. godine.



Monumentalan i skup poduhvat tada su pomogli i carska Rusija i turski sultan Abdul Aziz, a završni pečat utisnuli su grčki ikonopisci i čuveni arhitetkta Momir Korunović, koji je početkom 20. vijeka podigao ulaznu kapiju, portal po kome je mostarska crkva bila čuvena.



Saborna crkva u Mostaru srušena je do temelja i spaljena u junu 1992. godine, za šta do danas niko nije odgovarao.



Inicijativa za obnovu hrama pokrenuta je 2008. godine, a sa radovima se počelo 2010.godine.



Obnovu hrama pomogli su Vlada Srbije i UNESKO, a Vučić je prije dvije godine, kada je posjetio radove, obećao novčanu pomoć Eparhiji.



Hram se nalazi na listi zaštićenih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i na UNESKO-ovoj je listi zaštićenih zona.