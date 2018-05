Vučić i Kurc: Srbija prednjači na Balkanu

BEOGRAD - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocijenio je u Sofiji, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je Srbija zemlja koja prednjači na Balkanu, te da je cilj EU prijem novih članica sa zapadnog Balkana 2025. godine.

"Nadamo se da će se približavanje Srbije EU nastaviti dalje pozitivno. Vučić je pokrenuo brojne reforme, postoji pozitivan ekonomski trend. Željeli bismo da i u drugim zemljama zapadnog Balkana vidimo isto. Potrebno je da imamo zemlje koje prednjače, a Srbija je svakako država koja je na čelu", rekao je Kurc.

On je izrazio zadovoljstvo zbog toga što Vučić ima pozitivnu ulogu u regionu, prenijeli su beogradski mediji.

Kurc je rekao da od sutrašnjeg Samita EU - zapadni Balkan očekuje unošenje nove dinamike u proces približavanja zemalja regiona Uniji.

Vučić je zahvalio austrijskom kancelaru i njegovoj državi za veliku podršku evropskom putu Srbije, te dodao da je na sastanku bilo riječi o regionalnim pitanjima, migrantskoj krizi i da je "usaglašeno mnogo toga".

On očekuje da sutrašnji Samit u Sofiji definiše da je budućnost zapadnog Balkana put ka EU, iako predstoji puno posla.

Vučić je rekao da bilateralni odnosi Srbije i Austrije nikada nisu bili bolji.

"Nadamo se da ćemo premijer (Ana Brnabić) i ja moći da ugostimo kancelara Kurca u Srbiji, a ja ću predsednika Austrije Aleksandra van der Belena ugostiti u oktobru u Beogradu", dodao je Vučić.

On je ponovio da među građanima Srbije ne postoji oduševljenje o putu ka EU, jer je Srbija na evropskom putu već 18 godina, te napomenuo da je od EU dobijen okvirni datum za prijem, ali da ne može obećati svojim građanima da će to biti do 2025. godina.

"Zavisi od toga da li ćemo rešiti naša otvorena pitanja, i da li će i EU rešiti svoje probleme. Naše je da se nadamo boljoj budućnosti. Znam da taj put neće biti lak, jer je pred nama jedna od velikih prepreka Kosovo i Metohija, ali i umor od širenja u EU", rekao je Vučić.