Vučić i Kurti ponovo u Briselu, na stolu ZSO i pitanje nestalih

Treći sastanak za nešto više od dva mjeseca glavnih pregovarača Beograda i Prištine – Vučića i Kurtija zakazan je za sutra (utorak) u Briselu.

Evropski posrednik ocjenjuje da će to biti posebno važan sastanak. U očekivanjima Beograd je suzdržaniji. Čvrsto na staroj poziciji – formiranje Zajednice srpskih opština je prva tema.

Uoči nove runde dijaloga posrednik Miroslav Lajčak na Fejsbuku sumira aktivnosti koje su joj prethodile.

"Moja poslednja nedjelja počela je i završila se u zemljama za koje je Zapadni Balkan visoko na dnevnom redu. Izvijestio sam svog dobrog prijatelja, ministra spoljnih poslova Grčke o dijalogu Beograda i Prištine. Razgovarao sam i sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem o detaljnoj pripremi za predstojeći sastanak na visokom nivou 2. maja, koji će biti posebno važan", naveo je Lajčak.

U fokusu sastanka biće Deklaracija o nestalima i predstavljanje Nacrta statuta Zajednice opština sa srpskom većinom. Dnevni red, uoči puta, za hrvatsku Hinu komentariše prištinski pregovarač.

"S obzirom na insistiranje Brisela rado ću pogledati kakav su to nacrt pripremili, premda smatram da bi bilo bolje da su ga prvo prezentovali meni u Prištini. Ja ću, međutim, osigurati da se ispuni ono što je već dogovoreno 27. februara u Briselu, postojanje odgovarajućeg nivoa samouprave srpske zajednice prema najvišim evropskim međunarodnim standardima za zaštitu manjina", rekao je Aljbin Kurti.

"Aljbin Kurti nije vlastan da nešto dozvoljava ili ne dozvoljava kada je reč o Zajednici srpskih opština. Njene nadležnosti i način na koji treba da bude formirana definisani kroz četiri Briselska sporazuma iz 2013. i 2015. godine. Tu ne postoji nikakav prostor za arbitrarnost", kaže Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM.

Formiranje Zajednice srpskih opština je prvi uslov – podvlači šef srpske diplomatije, bez nade da će Priština po tom pitanju biti konstruktivna.

"Jedno je sigurno, Srbija će biti konstruktivna i predsednik Vučić je spreman za taj sastanak. Bez formiranja ZSO neće biti ni implementacije drugih delova tog dogovora. Međutim, situacija na terenu je takva da Kurti stalno ima nove teme i krize. A to je da bi se pažnja preusmerila na probleme na terenu i kako bi se zaključilo da eto još nema uslova za formiranje ZSO", kaže Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova.

U preusmjeravanje pažnje analitičari stavljaju i najavu Prištine da će poslije dvije decenije za saobraćaj otvoriti glavni most na Ibru koji spaja sjeverni i južni dio Kosovske Mitrovice.

"Taj most je bio predmet razgovora u dijalogu Beograda i Prištine u više navrata, nuđena su neka rešenja, postizani neki dogovori. Sada imate situaciju kada Priština želi da otvori taj most navodno za saobraćaj, to predstavlja direktno ugrožavanje opstanka Srba", kaže Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju.

Da li će delegacije Beograda i Prištine uspjeti da premoste bar dio prepreka sa kojima se suočava srpski narod na sjeveru Kosmeta trebalo bi da bude poznato do kraja sutrašnjeg dana. Trilateralni sastanak zakazan je za 18 časova.

(RTS)