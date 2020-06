Vučić i Stefanović: Tužilaštvo da ispita navode o političaru pedofilu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom sumnji Igora Jurića o političaru pedofilu, da državni organi treba da urade svoj posao, jer u Srbiji, kaže, nema i neće biti zaštićenih.

"Spremni smo da, za svakog ko ukaže na potencijalnog zločinca, da reagujemo promptno, ozbiljno i na odgovoran način", poručio je sinoć Vučić u emisiji Hit tvit na TV Pink i istakao da će država da garantuje sigurnost i bezbjednost za svu djecu.

Vučić je pozvao nadležne državne organe da urade svoj posao, da tužilaštvo, prije svega, kaže postoji li takva osoba ili ne.

"Ako ne postoji, da prekinemo sa tom pričom, a ako postoji da ga privedemo pravu, da ga uhaspimo i pokažemo da u Srbiji nema zaštićenih", istakao je predsednik.

On je poručio da niko ko je političar, bilo u vlasti ili u opoziciji, bilo da ima novca ili fizičku silu, ne smije da misli da može da bude toliko bahat da zlostavlja maloljetne djevojčice.

Na insistiranje voditeljke Hit tvita da kaže kako vidi to što je Jurić objavio taj slučaj u javnosti, a sada neće da da ime čovjeka na kojeg sumnja, Vučić je rekao:

"Ne želim da ulazim u političke priče, ko se koma sviđa, neću da ulazum u to, neću da kritikujem Jurića. Naše je da uradimo sve da bismo došli do istine i do rezultata koji će da znači zaštitu za dete i roditelje. To je od presudnog značaja, da zaštitimo dete, da pokažemo da smo odgovorna država i da nema zaštućenih. To nam je obaveza, a sve političke trikove… ljude to ne ne zanima", rekao je Vučić.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da tužilaštvo treba da razgovara sa Igorom Jurićem i procijeni da li ima dokaza za pokretanje postupka, nakon Jurićevih navoda da jedan političar zlostavlja djecu.

Stefanović je za televiziju Prva rekao da od oktobra 2013. godine sve postupke u istrazi krivičnih djela vodi Tužilaštvo i da policija nije dobila nalog od tužioca da sprovede istragu.

"Policija ne može bez naloga tužioca da radi istražne radnje", rekao je ministar.

On je istakao da će policija obezbjeđivati dijete koje je eventualno žrtva političara pedofila.

Podsjetio je da je Igor Jurić rekao da ima dokaze o tome da je jedan političar izvršio teško krivično djelo silovanja djeteta i istakao da, ukoliko je to tačno, MUP može da obezbijedi porodicu i dijete, čak i u drugoj zemlji u saradnji sa partnerskim službama.

"Ovde ne sme da bude politike. Tužilaštvo treba da razgovara sa Jurićem, da utvrdi da li ima ili nema dokaza. Ukoliko ima određene dokaze na bazi tih dokaza tužilac će proceniti šta dalje, kako da vodi istragu", rekao je on.

Ministar je rekao da je najvažnije da se zna da li taj političar postoji ili ne, da nikom nije važno da li je blizak vlasti ili ne, da ako je to tačno mora biti uhapšen jer je javnost uznemirana.

"Ovde nema velikih priča ili taj političar postoji pa ga hapsimo ili ga nema. Ovo uznemirava ljude", zaključio je Stefanović.