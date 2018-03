Vučić i Tači razgovarali o nastavku dijaloga

SOFIJA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas u Sofiji razgovarao sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.

Vučić i Tači sastali su se na marginama Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana i EU.

Predsjednik Srbije je, u izjavi novinarima, kazao da često razgovara sa Tačijem jer je uvijek bolje razgovarati nego činiti bilo šta što bi bilo loše po srpski i albanski narod.

On je dodao da nije drago ni Tačiju, a ni da ni on nije pretjerano radostan kada mora da razgovara sa njim, ali je da je to njihov posao.

"Razgovarali smo o tome kada da nastavimo dijalog u Briselu, kako i na koji način da pokušamo da riješimo istorijski sukob Srba i Albanaca", naglasio je Vučić.