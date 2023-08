Vučić ima savjet za Zelenskog

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao veoma pristojan razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

On je dodao i da su izjave izvjestiteljke Evropskog parlamenta za Kosovo Viole fon Kramon o tom susretu i navodnom razgovoru o oružju, dokaz njene mržnje prema Srbiji, prema nezavisnoj, slobodarskoj i samostalnoj politici koju zemlja vodi.

"Sa Zelenskim sam razgovarao o svemu i o situaciji na ratištu i EU putu i razmenili smo iskustva i o KiM i teritorijalnom integritetu Ukrajine i svemu što se nas tiče. Imao sam veoma pristojan i korektan razgovor sa Zelenskim", rekao je Vučić nakon uručenja ključeva od 250 stanova izbeglim i raseljenim iz BiH i Hrvatske, a na pitanje da li je sa Zelenskim razgovarao o oružju, a povodom navoda Viole fon Kramon da je ucijenio Zelenskog da ne prizna Kosovo i da će mu dati oružje zauzvrat.

Vučić je rekao da je Fon Kramon čuvena prijateljica srpskih opozicionih prvaka, kojoj je najvažnije samo kada će Ukrajina da prizna Kosovo.

"Vi govorite kao je Vučić poslušnik, potrčko, a onda Viola fon Kramon koju vi dovodite da nas čekićem lupa po glavi koja nas je prevarila da ne iskopavamo svoje belo zlato da bi nam narod bio siromašan .... kaže da je Vučić svetska velesila koja vrši pritisak na Ukrajinu", naveo je predsjednik Srbije.

Dodao je da na svijetu nema nijedna sila koja može da utiče na Ukrajinu ali po Fon Kramon to je Srbija i Aleksandar Vučić.

"Da nije smešno bilo bi tužno. To govor kolika je njena mržnja prema Srbiji prema nezavisnoj, slobodarskoj i samostalnoj potlici Srbije", naveo je Vučić.

Upitao je novinare da li se sjećaju šta je rekao kada su razni krenuli da komentarišu i govore - gotovo je, Ukrajina priznaje Kosovo, ukrajinski predsjednik spoljno potičkog odbora je to najavio.

"Kazao sam vam da je malo drugačije kada govorite sa onim koji stvarno mora da donosi odluke, a to je Zelenski. Da li sam vam odmah rekao da je mnogo pamentiji od onih koji su to predlagali - on gleda poziciju Ukrajine - on zna šta mu je posao", rekao je Vučić.

Predsjednik je ocijenio da je taj razgovor bio pristojan, ali da mu je žao što nije pomenuo Fon Kramon i da će to učiniti naredni put, jer ne želi da Zelenski ponovi njegove greške.

"Reci ću mu, kada mu dolaze takvi - kada moraš da ih primiš, prvo će ti soliti pamet o korupciji, držati pridike i predavanja, a onda će ti prvo tražiti sirovine. Kad ti budu tražili njihova prava nad sriovinama, a istovremeno vodili akcije protiv tebe da oni mogu da koriste sirovine, a da ti ne možeš, izbaci ih napolje. To će mu biti moj savet. Ja sam bio glup nisam to uradio na vreme", naveo je Vučić.