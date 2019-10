Vučić iznenađen imenovanjem Grenela

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za Beograd iznenađujuća vijest da je predsjednik SAD Donald Tramp imenovao Ričarda Grenela, aktuelnog američkog ambasadora u Njemačkoj, za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine.

"Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore u okrilju EU, a i specijalnog izaslanika smo već imali u vidu Metjua Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno da je postavio novog čoveka", rekao je Vučić novinarima nakon sastanka sa kandidatima Srpske liste za izbore na Kosmetu.

On je naveo da će odmah po završetku ovog sastanka imati telefonski razgovor sa Grenelom.

"On je ozbiljan, odgovoran čovek od poverenja gospodina Trampa. Videćemo u kakvom će smeru to da ide. Ponavljam, mi imamo dijalog koji je pod okriljem EU i mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako", rekao je Vučić.

Predsjednik SAD Donald Tramp imenovao je američkog ambasadora u Njemačkoj Ričarda Grenela za novog specijalnog izaslanika Vašingtona za pregovore Beograda i Prištine, javio je "Washington Post".

Grenel je postavljen za ambasadora SAD u Njemačkoj u maju prošle godine i nastaviće da vrši tu funkciju uporedo sa funkcijom specijalnog izaslanika u pregovorima sa ciljem smirivanja dugogodišnjih tenzija između Beograda i Prištine.