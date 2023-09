Vučić na Generalnoj skupštini UN-a: Zapadne zemlje prekršile Rezoluciju 12 44 (VIDEO)

NJUJORK - Svi oni koji su sproveli agresiju protiv Srbije danas govore o teritorijalnom integritetu Ukrajine, mi ga podržavamo i ne menjamo svoja načela, za nas svako nasilje je isto, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, na debati tokom zasjedanja 78. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

"Podržao sam izlaganje predsednika SAD o poštovanju teritorijalnog integriteta i ljudskim pravima, ali gotovo sve zapadne zemlje prekršile Povelju UN i Rezoluciju 12 44, a bez odluke SB UN brutalno napadnuta suverena zemlja , a 2008. godine doneta je protivzakonita odluka o secesiji dela Srbije", rekao je Vučić u obraćanju.

On je na debati rekao da se tu obraća kao predstavnik slobodne i samostalne zemlje, koja se nalazi na putu priključenja EU, ali istovremeno nije spremna da pogazi svoja tradicionalna prijateljstva koja je vijekovima gradila.

Vučić je izjavio da se principi ne mijenjaju od prilike do prilike, ne važe samo za jače, već za sve i da ako to nije tako, to više nisu principi.

On rekao da dok se već tri dana za redom svi zaklinju na poštovanje principa i pravila Povelje UN upravo je kršenje istih u korijenu većine problema u međunarodnim odnosima, a da je primjena dvostrukih aršina otvorena pozivnica za sve one koji gazeći norme međunarodnog prava ali i bazične ljudske moralnosti ratom nasiljem ostvaruju svoje interese.

"I zato smatram da će se u savremenom svetu ili postaviti principi, pa će ista pravila važiti za sve, ili ćemo kao svet završiti i u najdubljim podelama u svojoj istoriji, u najtežim sukobima i u problemima iz kojih se nećemo izvući", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima svi govornici do sada su govorili o neophodnosti promjena u svijetu ističući svoju zemlju kao primjer moralnosti i posvećenosti pravu i svjetskoj pravdi.

"Danas neću ovde govoriti mnogo u superlativu o svojoj zemlji, o rastu plata i penzija, stotinama kilometara izgrađenih auto-puteva i železničkih pruga, novoizgrađenim bolnicama i školama, naučno-tehnološkim parkovima, institutu za veštačku inteligenciju, jer se podrazumeva da štitim njene interese i da je volim najviše na svetu, ali ću govoriti o principima, koji su gaženi i koji su nas doveli u današnju situaciju, i to ne od strane malih, koji su neretko meta napada, već od strane najmoćnijih zemalja sveta. Posebno onih koje su sebi dale za pravo da celom svetu, svaka iz svog ugla drži političke i moralne lekcije", istakao je Vučić.

Prema njegovim riječima, sa iste govornice sa koje se I on obraća, mogli smo da čujemo od predsjednika SAD da je najvažniji princip u odnosima između država, poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, a da su tek kao treći faktor po značaju, pomenuta ljudska prava, kao I da mu se činilo da je svako u sali to mogao da podrži.

"Ja kao predsednik Srbije sa neskrivenim oduševljenjem sam to pozdravio. Jedini problem u svemu tom je bila činjenica da sam nekoliko sati posle njegovog govora morao da vidim predsednicu tzv. Kosova, koju najmoćniji deo Zapada smatra predsednicom nezavisne države, nastale inače secesijom od teritorije Republike Srbije. Istovremeno, samo nekoliko metara daleko od ove sale, nemačka ministarka je rekla da se Nemačka drži čvrsto Povelje UN i odluka i akata UN, i da nikada neće odustati od toga. Sve bi to bilo lepo, kada bi bilo istinito", rekao je on.

On je istakao da da su gotovo sve velike zapadne sile brutalno pogazile i Povelju UN i Rezoluciju 1244 UN donijetu u tom visokom domu, negirajući i gazeći sve one principe koje danas brane, i da se to dogodilo prije 24 i prije tačno 15 godina.

"Prvi put, nezabilježeno u svetskoj istoriji, 19 najmoćnijih zemalja donelo je odluku, bez učešća SB UN, ponavljam, bez ikakve odluke SB UN, da surovo napadne i kazni jednu suverenu zemlju na evropskom tlu, kako su rekli, da bi spriječili humanitarnu katastrofu. Nisu se grohotom smejali kada je predsednik Rusije iskoristio iste te reči pravdajući svoj napad na Ukrajinu. Zaboravili su da su i oni sami koristili isti narativ, iste reči, ista objašnjenja. Pri svemu tome, želim da vas obavestim da Srbija, nijednom svojom stopom nije kročila na teritoriju neke druge države, niti ugrozila njeno postojanje, ali pre dvadeset četiri godine njih 19 najmoćnijih i najjačih nije imalo milosti prema maloj Srbiji. Čak i kada su taj posao, posao, završili, rekli su kako je pitanje Kosova demokratsko pitanje i kako će biti rešeno u skladu sa Poveljom UN i drugim međunarodno-pravnim aktima", rekao je Vučić.

Nakon toga, istakao je predsjednik Srbije, palo im je na pamet da 2008. godine, suprotno svim, aktima međunarodnog javnog prava, podrže nezavisnost tzv. Kosova I ta ilegalna odluka o secesiji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od Srbije, donijeta je punu deceniju nakon okončanja ratnog sukoba u zemlji.

"Bez referenduma ili bilo kog demokratskog oblika izjašnjavanja građana u Srbiji, čak ne ni makar na samom Kosovu i Metohiji. Ova odluka doneta je u trenutku kada je Srbija imala vladu opredeljenu za evropske i evroatlantske integracije, i bila u svom sastavu uključujući pokrajinu Kosovo i Metohija, punopravna članica Ujedinjenih Nacija, ali i Saveta Evrope, Oebsa i niza drugih međunarodnih organizacija. Pa ipak, to nije sprečilo pravno i političko nasilje (a mogao bih da upotrebim i oštriji termin) upravo od strane onih koji danas prednjače u deljenju lekcija sa ove govornice. Nemušta i besmislena objašnjenja, poput policijskog terora koje su srpske vlasti provodile u svojoj južnoj pokrajini celu deceniju ranije, humanitarne krize, progona lokalnog albanskog stanovništva, samo su kap koja je prelila čašu laži i besmislica, kako bi se opravdalo nasilje nad jednom suverenom zemljom, i kako bi se njen integritet urušio", rekao je on.

Dodaje da je od trenutka pobjede "tih velikih 19 nad malom Srbijom", 70 odsto Srba sa KiM napustilo svoja ognjišta, a Albanaca je za 300.000 više nego što ih je ikada bilo na KiM.

"Toliko o pravu, toliko o pravdi", rekao je on.

Ipak, ističe, gore od svega je to što svi oni koji su počinili agresiju protiv Srbije, danas drže pridike o teritorijalnim integritetu Ukrajine, kao da Srbija ne podržava integritet Ukrajine, a podržava ga i podržavaće ga, jer Srbija svoje principe i politiku ne mijenja, bez obzira na viševijekovno tradicionalno prijateljstvo sa Ruskom Federacijom.

"Nama je svako nasilje isto, obrisano svako kršenje Povelje UN isto, bez obzira na snagu sile koja ga vrši ili neminovno slične izgovore koje daje za svoje protivpravno i nemoralno ponašanje. Ali, kada ih pitamo o teritorijalnom integritetu Republike Srbije i onome što su uradili mojoj zemlji, odgovor je onaj koji ste svi vi predstavnici malih zemalja u svetu čuli bezbroj puta - ne vraćajte se u prošlost, gledajte u budućnost, jer to je jedini način da vaša zemlja ostvari napredak. O teritorijalnom integritetu i Ukrajine i Srbije, i svake druge zemlje, stoga svi mi ostali imamo prava da sa ovog podijuma govorimo makar malo više nego što oni imaju", rekao je Vučić.