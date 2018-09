Vučić na brani Gazivode: Ovde se vidi suština naših problema

ZUBIN POTOK - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na Gazivodama da se tu najbolje vidi težina problema sa kojima se suočavamo, različiti stavovi, kao i teške političke borbe koju smo imali.

"Preko ovog jezera vidi se dubina i suština svih naših sporova i neslaganja", rekao je Vučić i istakao da je suština njegove posete da se vidi šta je do sada urađeno, ali i šta može da se uradi, te da se pripreme investicioni planovi za svaku opštinu u kojoj su Srbi većina.



Vučić je novinarima rekao da se nada da će se naći neko riješenje za Kosovo i Metohiju, dogovor, da za narednih 100 godina i Albanci na KiM budu zadovoljni iskorišćavanjem vode Gazivoda.



"Bez Gazivoda nema opstanka, ni ostanka ljudi u Ibarskom Kolašinu i Zubinom Potoku" rekao je Vučić.



Do sada je, kaže, u taj sistem uloženo 127 miliona.



"Imamo plan da obnovimo Simpov pogon za preradu voća i povrća, te da zaokružimo uzgoj i preradu ribe, posebno smuđa", rekao je predsednik Vučić.



On je podsjetio na spor, koji je i pred evropskom asocijacijom za elektromreže između EPS-a i KOS-a.



Predsjednik Vučić je oko 3.15 sati na hidroelektranu Gazivode, gdje su ga dočekali rukovodstvo i radnici hidroelektrane, te veliki broj građana.



Predsjednik je prethodno, u obližnjem Centru za ekologiju i razvoj sporta, na opasku novinara "ipak ste uspeli da dođete", uzvratio rečima: "Nije valjda da ste sumnjali".



Predsjednik Vučić je na Gazivodama boravio pod jakim obezbeđenjem.