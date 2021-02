Vučić najavio objavljivanje detalja istrage protiv kriminalne bande: Šokiraćemo ceo svet

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će "građani Srbije, cela Evropa i ceo svet biti šokirani kada budu čuli detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande".

Vučić je, gostujući na TV Prva, kazao da je "sednica Nacionalnog saveta bezbednosti otkazana juče zbog formalno pravnih problema, jer se čekaju dodatna veštačenja, da ne bi sutra neko rekao da to što je pokazano građanima ne moze da se koristi u dokaznom postupku".

"Onda ćemo reći o čemu se sve radi i pokazati ljudima nešto što je blago govoreći jezivo, da bi ljudi mogli da vide da li se iza svega krije politika, zaštita režima, ili borba protiv zaista jedne ili više organizovanih kriminalih grupa", kazao je on.

Vučić je istakao da je važno da država pobijedi u toj borbi u šta je, kaže, uvjeren, kao i da će "svačije dete, svaki građanin biti zaštićen od onih koji su mislili da su jaki i da mogu da izvrše najgnusnije zločine, jer imaju nečija leđa".

Upozorio je da će, kada budu pokazivani materijali, biti potrebno da se sklone djeca, a da će građani moći da vide i čuju, ko se sve zaklinjao na vjernost kriminalcima.

Istakao je da će biti prikazana odlučnost države i da ono što je do sada viđeno - oružje, jedna dobro organizovana grupu, od pištolja, snajpera, pancirnih metaka, droge nemreljivo sa onim što će biti prikazano.

"Videli su da su mi neki govorili da je skandalozno da se nekome presuđuje unapred, i već stali unapred u odbranu organizovanih kriminalnih grupa. To ide tako, prvo ćute, pa kreću politički spinovi, lažni profesori koji kreću da štite tu grupu, govoreći da je to što neko hoće da se obračua sa nekim fudbalskim navijačima", objasnio je on.

Vučić je kazao da će narod vidjeti i presuditi i da li se on ili Vladimir Vuletić, doskorašnji potpredsednik FK Partizan, ponaša nedopustivo.

"Ja sam blizu kraja svog mandata i vreme je da vršim rekapitukaciju onoga šta smo radili i šta su zadaci budućeg predsednika i vlade. Slobodan sam da govorim o mnogim stvarima", naglasio je on.