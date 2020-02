Vučić najavio "sječu" ministara: Do nekih ni ja ne mogu da dođem

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će biti promijenjeno oko 70 odsto ministara iz SNS kako bi Srbija mogla brže i sa još većom energijom da ide napred i dodao da neke od ministara ni on ne može da dobije kada ih zove telefonom.

Vučić je gostujući na televiziji Happy zapitao: kako onda do njih dolaze obični građani, ako ni on ne može do njih da dođe.

"Jedan ministar mi je rekao, posle 20 dana: 'E, nisam znao da je to tvoj broj telefona'. Čekaj, da li je moguće? Kako se ti onda javljaš građanima? Pritom, ja nikad ne menjam broj telefona. Ja ne mogu da primim četiri miliona ljudi".

Kaže da pojedni visoki funkcioneri idu na egzotične destinacije i to na 20 dana, kao što su Jamajka i druge i poručio:

"Ne možeš ti čoveče da budeš funkcioner, a da spajaš sve praznike, da ideš po 20 dana na Jamajku, na Sent ovaj, Sent onaj", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da je suština da moramo da se borimo i da probamo da vratimo naše ljude iz inostranstva.

Kaže da se 20 ljudi vratilo iz Kembridža i da je sa njim tu vijest podijelila premijerka Ana Brnabić.

"Želimo da omogućimo tim ljudima pristojne plate. Možda ne plate kao što bi imali u stranim zemljama, ali da mogu pristojno da rade, da pristojno žive u svojoj zemlji i da budu zadovoljni što doprinose svojoj zemlji. Od ključnog značaja za nas je da ubedimo ljude da ovde imaju budućnost", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je uvjeren da će biti ispunjen cilj iz programa "Srbija 2025" da prosječna plata bude oko 900 evra, a prosječna penzija da bude oko 430 ili 440 evra.

Naglasio je da će o rezultatima tog plana moći da se govori već 2022/23. godine.