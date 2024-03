Vučić nakon sastanka sa Zederom: Predložili smo 7 važnih stvari

​BEOGRAD - Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, razgovarao je sa predsjednikom Vlade Bavarske, Markusom Zederom.

Nakon sastanka održana je ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na lenti predsjedniku Vlade Bavarske.

"Hvala na tome što ono što ste rekli u Minhenu ste tako brzo ispunili. Nadam da se svi vi osjećate kao kod svoje kuće u našoj zemlji. Analizirali smo odnose između Bavaske i Srbije. Naša strana je predložila sedam važnih stvari", rekao je Vučić.

Nastavio je predsjednik Srbije:

"Još 1970. mi smo formirali mješovitu komisiju sa Bavarskom i saglasni smo obojica da treba da imamo novu sjednicu. Predložio sam Zederu da nam pomogne u svim vidovima saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu. Tu je sve najbolje što imate", dodao je on.

Još je rekao:

"Mi izuzetno cijenimo način na koji se Zeder obraća Srbiji i njenim građanima, da pokaže poštovanje i da pokaže da u nama vidi partnere i prijatelje. Veliko hvala na posjeti, dragi prijatelju, osjećajte se kao kod kuće", zaključio je predsjednik Vučić.

Njemački zvaničnik je započeo obraćanje:

"Srdačno hvala na ovom poštovanju koje ste nam pokazali i na priznanju koje ste mi danas dodijelili", započeo je obraćanje Zeder.

Predsjednik Vlade Bavarske je nastavio:

"Ja nisam došao kao učitelj i sudija, već kako bismo oblikovali zajedničku budućnost. Jako se zalažemo da Srbija pristupi EU. Jako je bitno da EU nije zajednica u kojoj govore svi isto. Mi posebno poštujemo da u svim diskusijama imamo stabilnu demokratiju. Mi se jako zalažemo da Srbija postane članica EU, jer mislimo da je Evropi potrebna Srbija", kazao je Zeder.

On je naglasio da je izuzetno važna posjeta najjačoj zemlji na Balkanu, misleći na Srbiju.

"Za nas je najveća uvrijeda ako kažete da nismo dovoljno gostoljubivi. Za nas gostoprimstvo znači poštovanje, prijateljstvo. Upoznao sam Zedera i mnogo sam slušao o njemu i imao sam priliku duže da razgovaramo sad u Minhenu. Danas sam se trudio da ono što je važno čujem i naučim od Markusa Zedera. Mene interesuje saradnja sa ljudima, a on je čovjek koji na najbolji način predstavlja ljude iz Bavarske. To je bio razlog zašto smo pokazali takvu vrstu poštovanja", odgovorio je Vučić na pitanje o izuzetnom dočeku Zedera.

Još je dodao:

"Mi ćemo uvijek poštovati sve norme međunarodnog prava i jasno znati ko je prekršio povelju UN. Mi Srbi smo za to eksperti. Za nas je sve važno i mi nemamo dvostruke aršine. Kada Rusija učini nešto loše mi to jasno kažemo. U ovoj histeriji koja traje više od dvije godine mi nismo čuli ovako normalne riječi kao što smo čuli od Zedera i mi ćemo uvijek to znati da cijenimo", dodao je on.

Vučić i Zeder su upitani da li je svijet na ivici Trećeg svjetskog rata.

"Rusija je jasno pokazala da se nalazi u napredovanju i da nije zainteresovana za mirovne pregovore i zato je jako bitno podržati Ukrajinu. Ne bismo slali trupe u Ukrajinu, ali ćemo rado podržati novčano i u vidu oružja. Cilj nije da se rat proširi nego da ostvarimo primirje i da dođemo do toga da napadi stanu, ali mislim da u ovom trenutku to nije moguće", objasnio je Zeder.

Dodao je da kad god je Njemačka djelovala samostalno i nije bila uspješna.

"Imaćemo neke promjene u nekim od naših doktrina u narednom periodu. Postoje dva scenarija. Ili će Zapad ići u pravcu potpunog sukoba sa Rusijom, ili će se uz pomoć SAD i Kine uspostaviti neka vrsta primirja koji bi značio ogromno olakšanje za svijet. Ako budu ušli u sukob plašim se da niko od toga neće dobiti ništa. Nisam siguran da ovaj sukob ne bi odnio i više žrtava nego Drugi svjetski rat što je nezamislivo za 21. vijek. Mi smo mali i beznačajni u tom smislu, ali će u svakom slučaju to uticati na Srbiju. Moramo biti spremni za jedno i drugo rješenje i to ćemo saznati u roku od 100 dana", odgovorio je Vučić.

Vučić je posjetu Zedera Srbiji najavio sredinom februara na Minhenske bezbjednosne konferencije.

On je tada istakao da Srbija ima trgovinsku razmjenu sa Bavarskom veću od milijardu i 500 milona evra, kao i da Bavarska čini 20 odsto srpske ukupne razmjene sa Njemačkom.

Predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, izjavio je da je posjeta Zedera veoma važna jer je Bavarska strateški ekonomski i politički partner Srbije.

Istakao je da Srbija od svih 16 pokrajna u Njemačkoj sa Bavarskom ima najveću robnu razmjenu i dodao da su neki od najvećih investitora kod nas upravo iz Bavarske, poput Siemensa, Milbauera, Brosea i drugih.

Kako je rekao, Srbija i Bavarska imaju robnu razmjenu vrijednu oko 1.5 milijardi evra, a izvoz Srbije z Bavarsku je 870.75 miliona evra, prenosi "b92".

