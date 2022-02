Vučić nosilac svih izbornih lista SNS-a: "Zajedno možemo sve"

BEOGRAD - Potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić saopštila je danas da će ta stranka izaći na sve izbore na listi "Aleksandar Vučić - zajedno možemo sve" i da će nosilac svih lista biti predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić.

Poslije sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora stranke, Brnabić je izjavila da je jednoglasno odlučeno da će slogan za kampanju biti takođe "Zajedno možemo sve", jer smo, kako je rekla, pokazali da sa našim narodom zajedno možemo sve da uradimo i da Srbija postane pobjednička zemlja u svakom pogledu.

"Prva na listi za republičke izbore biće Danica Grujičić, osoba koju zna cela zemlja i koja je najveći stručnjak u Srbiji i jedan od najvećih u svetu i koja je spasila na hiljade života i koja može da iznese vrednosti za koje se borimo", rekla je Brnabićeva.

Ona je dodala da će drugi na listi biti najcitiraniji matematičar Stojan Radenović, čovjek koji je doprinio da Beogradski univezitet bude 2016. među 300 najboljih univerziteta na Šangajskoj listi, a treći genetičarka Jelena Begović, koja je tokom pandemije, kako je rekla Brnabićeva, pomogla da se otvore dvije najsavremenije laboratorije "Vatreno oko" u Beogradu i Nišu.

"Tu su takođe, ljudi kao Lazar Ristovski, dr Marija Zdravković, prof Žika Bujuklić, stonoteniserka Borislava Perić Branković, prof dr Dejan Ilić, čovek koji se vratio iz Nemačke a bio je među vodećim ljudima kompanija kao što su Varta i BMW, Jovan Kolundžija, operska pevačica Nataša Tasić Knežević, Lepomir Ivković, Marko Kešelj, Jadranka Jovanović i mnogi drugi", saopštila je Brnabićeva.

Prvi na listi za beogradske izbore biće potpredsjednik stranke Aleksandar Šapić, najavila je Brnabić.

"Ja samo posebno ponosna što na našoj listi imamo veliki broj javnih ličnosti, veliki broj uglednih ličnosti, stručnjaka u svojim oblastima. Mislim da nijedna lista ne da neće moći da se poredi, nego neće moći da dođe ni blizu naše liste", poručila je potpredsjednica SNS-a.

Ona je naglasila da je ponosna zato što su tu ljudi koji nisu političari, koji nikada nisu pripadali nijednoj stranci, već su, kako je rekla, lideri u svojim oblastima - obrazovanju, nauci, medicini, kulturi, preduzetništvu.

"To su ljudi koji su prepoznali našu želju da promenimo Srbiju i sve one rezultate koje svmo imali", rekla je Brnabić.

Ona je ukazala da SNS ima rezultate u oblasti obrazovanja, da je uloženo mnogo u škole, vrtiće, da su uveli programiranje u nastavu, napravili tri nova istraživačka instituta, a da je, prije toga, posljednji naučni isntitut osnovan za vrijeme SFRJ.

Imamo odlične rezulete u kulturi, otvorili smo muzeje, koji su bili zatvoreni 10-15 godina, konkretno Narodni muzej u Beogradu, renovirano Narodno pozorište u Vranju, završavamo pozorište u Subotici, pobrojala je Brnabić i dodala sa su vraćeni dugovi umetnicima koji su ostavili njihovi prethodnici.

Brnabićeva kaže da su u poljoprivredi izgradili sisteme za navodnjavanje, protivgradnju zaštitu, jačali vojsku, gradili stanove za pripadnike bezbjednosnih službi.

Ona ističe da je mnogo urađeno u oblasti zaštite životne sredine, da su ugrađeni filteri na termoelektranama, završen je Kostolac, počeli su da se grade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čiste se divlje deponije, uvedeni su elektropunjače, daju se susbvecije za hibridna vodila, uvode se elektirčni autobusi.

"Sa tim rezultatima izlazimo pred naš narod i tražimo njihovo poverenje da nastavimo dalje. Jednako važno je što SNS ima plan i viziju do 2030 godine. Naš osnovni cilj i vodilja je da prosečne plate budu 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra i mi smo ubeđeni da je to nešto što možemo da postignemo ako radimo kao i do sada", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da je predsjednik završio sjednicu glavnog odbora podsjećanjem koliko su ih svih ovih godina vrijeđali politički protivnici i mediji koji im služe.

"Nije prošao nijedan dan da nismo čuli nove uvrede ili nove laži, a sada je vreme da na to odgoviramo demotkratski, da odgovrimo tako što ćemo pobediti i pobediti kao ubedljivo kao nikada do sada", poručila je Brnabić.