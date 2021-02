Vučić o "Dari iz Jasenovca": Ponosan što je država pomogla

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu se dopao film Dara iz Jasenovca i istakao da je veoma važan za naš narod, jer govori o mjestu najvećeg stradanja našeg naroda ikada.

"Gledao sam film, nisam neko ko sa umetničke strane može to da posmatra, ali film mi se dopao, jako je težak, ali veoma važan za naš narod. Konačno se neko setio da napravi film o mestu najvećeg stradanja našeg naroda ikada. Ne postoji nijedno veće stratište srpskog naroda od logora Jasenovac", naglasio je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara da li je gledao film i kakakv je njegov utisak da li je to potresna priča o stradanju Srba ili propaganda i da li je država Srbija bacila novac na taj film kako pojedini to komentarišu.

"Džava je pomogla taj film", rekao je, "na moju inicijativu".

"Ako neko treba da odgovara zbog toga, to sam ja, ponosan sam na tu činjenicu - što su se posle 75 godina neka država, predsednik i neka vlada setili da bi trebalo da se pomogne nešto što će da govori o našim žrtvama u Drugom svetskom ratu i našem mnogostradalnom narodu", naveo je Vučić.

Ako smo napravili neku grešku, odgovraćemo pred građanima Srbije, nemam tu dilemu, poručio je Vučić.

Dodao je da je ponosan na taj film i da ne bježi od odgovornosti, kao što je ponosan i na Hram Svetog Save, spomenik Stefanu Nemanji, Bulevar Junaka sa Košara i na još mnogo drugih stvari.