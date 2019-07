Vučić o Haradinaju u Hagu: Očekujem samo farsu i predstavu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da od poziva i pojavljivanja Ramuša Haradinaja pred Specijalnim sudom u Hagu ne očekuje ništa, osim farse i predstave.

"Ne očekujem ništa, samo jednu farsu i predstavu da je OVK štitila ljude od 'srpskog agresora'' i da su bili veoma uspešni", kazao je on u nacionalnom dnevniku TV Pink.

Upitan da li je datum za odlazak Haradinaja u Hag baš na 20. godišnjicu nekažnjenog zločina u Starom Gracku namerno izabran, Vučić je kazao da misli da Haradinaj nije povezan samo sa tim zločinom, već i sa mnogim drugim.

"To treba da ustanove neki drugi, koji ranije za to nisu imali političke volje i hrabrosti da se s tim uhvate u koštac", ukazao je on i dodao da je Haški tribunal, pred kojim je Haradinaj ranije bio oslobođen, bio politički sud, a da je sada riječ o nekom drugom sudu, koji je napravljen na drugačijim pravnim osnovama.

Ističe da nema nikakvu iluziju da će Haradinaj veoma brzo biti pušten kući i to možda za dan dva, a da će onda biti veći heroj, jer će reći kako je štitio interese Albanaca i Kosova.

"Očekujem da će Haradinaj, kada se vrati, nastaviti da se bavi rušenjem vlasti u Srbiji", primijetio je Vučić.

Što se zločina u Starom Grackom tiče, kaže da nema iluzija da će biti istražen, te da se plaši da tome nije dovoljno posvećena pažnja.